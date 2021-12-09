النشرة الدينية.. هل مريض السرطان مطالب بقضاء ما أفطره فى رمضان؟.. وكيف يتصرف من تأخر عن صلاة الجنازة؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأمور التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل باله، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

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