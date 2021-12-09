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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل مريض السرطان مطالب بقضاء ما أفطره فى رمضان؟.. وكيف يتصرف من تأخر عن صلاة الجنازة؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأمور التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل باله، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية

 

هل البكاء يعذب الميت ويؤذيه في قبره؟.. أمور يغفلها الكثيرون

 

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كيف يتصرف من تأخر عن صلاة الجنازة والإمام فى التكبيرة الثانية أو الثالثة؟

 

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