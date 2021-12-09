كيف يتصرف من تأخر عن صلاة الجنازة والإمام فى التكبيرة الثانية أو الثالثة

كيف يتصرف من تأخر عن صلاة الجنازة والامام فى التكبيرة الثانية أو الثالثة .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من تأخر فى صلاة الجناز يدخل الى الصلاة وان كان الإمام فى التكبيرة الثانية أو الثالثة وعندما يكمل الإمام صلاته فى الركعة الثانية أو الثالثة تكون فى نفس الوقت للانسان المتأخر عنها الأولى بحيث اذا كان الامام يدعو للميت فى التكبيرة الثالثة والتى تعد الاولى للمتأخر عن الصلاة يقرأ فيها الفاتحة وهكذا حتى ينهى الصلاة .

وأضاف : تكبيرات الجنازة اربع تكبيرات ..التكبيرة الأولى يكبر الانسان ثم يقرأ الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية نصلى على الرسول صل الله عليه وسلم ثم بعد التكبيرة الثالثة ندعوا للمتوفى واخيراً بعد التكبيرة الرابعة ندعوا للميت وجميع الناس احياءاً وامواتاً وينهي صلاته بالتسليم.

هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] اهـ.

هل يجوز صلاة الجنازة بالحذاء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر.

وأضاف المفتي في إجاته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالحذاء؟»: فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعَى لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا -نجاسة- مسحهما بالأرض وصلى.

هل يجوز الصلاة على الميت للحائض

هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل وتكفن مسلمة متوفاة؟ يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّنهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وعَنْ عَطَاءٍ رحمه الله قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 454، ط. مكتبة الرشد).

قال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): [(وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ) لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا].

أما الصلاة على الميت للحائض : فلا يجوز للحائض أصلا دخول المسجد في فترة الحيض فكيف تؤدي الصلاة على الميت وهي حائض ؟ ، المرأة الحائض لا تقوم بأي عبادة في فترة الحيض ، فلا يجوز لها ان تقرأ القرآن نهائيا الا في حالة الضرورة القصوى كأن تكون طالبه جامعية ولديها اختبار فيجوز ان تراجع من الهاتف او التابلت ولا تلمس المصحف نهائيا .

