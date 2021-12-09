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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سورة النساء الصغرى.. تعرف على اسمها وفضل قراءتها

سورة النساء الصغرى
سورة النساء الصغرى

سورة النساء الصغرى.. لا يعرف كثير من الناس أن القرآن وردت فيه سورة النساء مرتين إحداهما سورة النساء السورة الثالثة من كتاب الله تبارك وتعالى، وسورة أخرى تسمى سورة النساء الصغرى "سورة الطلاق" وهي السورة الواقعة في الجزء الثامن والعشرون، وهي من السور المكية التي نزلت في مكة المكرمة، وآياتها 12 آية.

سورة النساء الصغرى

وعرفت سورة الطلاق بسورة النساء الصغرى كونها أصغر سورة تضمنت الكثير من الأحكام الخاصة بالنساء، حيث ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

سورة النساء الصغرى

وتتضمن سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى، شرح للطلاق وأحكام عدة المطلقة والنفقة على النساء في العدة، وأثناء الحمل، وأثناء الميلاد، والرضاعة، وفيها أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى في الأمور والأحوال، وعقوبة المتعدي الغاشم، وفيها ثواب العمل الصالح وحسن عاقبته.

كما أن فيها بيان التكليف على قدر الطاقة، وفيها من صفات الله تعالى علمه المحيط وقدرته المطلقة، وفيها الاشهاد سبيل لإثبات الحقوق.

وقد ورد في سبب نزولها عن ابنِ عُمَرَ أنَّهُ طلَّق امرَأتهُ وهي حائِض في عهد رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فسأل عمر بن الخطَّاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا، ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تطهر، ثمَّ تحِيض، ثمَّ تَطْهر، ثمَّ إن شاء أمسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاء طلَّق قبل أَنْ يمسَّ، فتلكَ العدَّة التي أمرَ اللهُ عزّ وجلَّ أنْ يطَلَّق لهَا النِّسَاء".

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سورة النساء الصغرى

وقد جاء في بيان فضل سورة الطلاق ما ذكره الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أن مفاتيح الفرج موجودة في سورة الطلاق، مطالبًا بقراءة هذه السورة وتجربة ما سيحدث لهم بعدها.

وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن سورة الطلاق علاج للهم والضيق والحزن، حيث تتكون من 12 آية، ويوجد بها من مفاتيح الفرج ما لا تحمله أي سورة أخرى في القرآن الكريم.

وتحدث عن التفسير من في قوله تعالى: «.. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) ».

مفاتيح الفرج العشر

ومفاتيح الفرج العشر في السورة هي:

المفتاح الأول: «لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا»

المفتاح الثاني: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»

المفتاح الثالث: «وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»

المفتاح الرابع: «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»

المفتاح الخامس: «إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ»

المفتاح السادس: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»

المفتاح السابع:  «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»

المفتاح الثامن: «ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته»

المفتاح التاسع: «وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا»

المفتاح العاشر: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا».

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