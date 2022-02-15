عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي.. واحذر من المضاعفات

الرئة
الرئة

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين، يمكن منع ذلك عن طريق التطعيم ضد الإنفلونزا والحفاظ على النظافة المتعلقة بالأكل والاستحمام والتغذية الجيدة.

السبب الشائع للالتهاب الرئوي هو الانفلونزا، يمكن أن يؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام إلى الوقاية من الالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى ذلك فإن غسل اليدين والإقلاع عن التدخين وتناول التغذية الكافية ومعالجة العوامل البيئية يمكن أن يمنع الالتهاب الرئوي.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

هناك طريقتان للوقاية من الالتهاب الرئوي؛ التطعيم والحفاظ على النظافة.

هذه اللقاحات هي لقاح المكورات الرئوية المتقارن ولقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد، وتشمل الممارسات الأخرى؛ غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب التعرض للمرضى، واتباع نظام غذائي صحي مثل الألياف والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

تشبه مرضا أخر .. 5 علامات تدل على إصابتك بسرطان الرئة

قبل فوات الآوان.. 4 علامات مبكرة لسرطان الرئة.. انتبهي إليها

مضاعفات الالتهاب الرئوي

يمكن أن تؤدي التهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي إلى حالات طبية طارئة مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ويمكن السيطرة عليها إذا تم اكتشافها مبكرًا.

وتشمل المضاعفات الأخرى خراج الرئة، وذمة الرئة التي يكون فيها إزالة الجزء المصاب من الرئة هو الخيار الوحيد. تمزق الأوعية الدموية بسبب انتشار العدوى إلى الأوعية الدموية، ويتجمع الدم في الأكياس الهوائية ويتأثر التبادل الغازي بشدة.

الإلتهاب الرئوي الرئتين لقاح المكورات الرئوية مضاعفات الالتهاب الرئوي التهابات الرئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

تصل للفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

موضوعات متعلقة

متوفر بكل بيت.. طعام يقلل الكوليسترول ويخفض السكر بنسبة 50%

سرعة الفحص.. 3 أسباب لظهور كدمات في الجسم

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

هل يجب تلقي لقاح كورونا سنويا .. دراسة تجيب

ترشيحاتنا

العسومي:التزام الدول العربية بميثاق حقوق الإنسان أبلغ رد على الادعاءات الخارجية المضللة

ماذا يحدث قبل الظهر ؟.. 7 عجائب في آخر ساعة من الأذان

لقطات تجسسية جديدة لـ "مازيراتي جران توريزمو" موديل 2022 .. صور

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

وسائل تنظيم الأسرة أبرزها.. إعفاءات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصحي

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة بيلاروسيا "على الفور"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

فيديو

فيديو.. نصائح الدولة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

في عيد الحب .. سيدة تجبر شابا على الزواج منها.. تفاصيل

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ