علاج الحموضة الشديدة والارتجاع بالكمون والقرفة والريحان

علاج الحموضة الشديدة والارتجاع من العلاجات التى لا تطلب وقتا طويلا لشعور المريض ببدء التعافي إليك أفضال علاجات طبيعية سريعة لعلاج الحموضة الشديدة والارتجاع تعد فعالة للتغلب والتخلص منها . ومع ذلك ، في كل مرة تعاني فيها من الحموضة، قد لا يكون تناول الأدوية خيارًا جيدًا بدلاً من ذلك ، يمكنك تجربة علاج الحموضة الشديدة والارتجاع بالعلاجات التالية بشكل طبيعي.

حموضة المعدة

مشروبات لعلاج الحموضة والارتجاع

وفقا لموفع “stylecraze”.تعد الحموضة ليست سوى شعور بالحرقان في الصدر. تُعرف أيضًا باسم الحموضة المعوية ، وتحدث الحموضة بسبب فرط الاحمض في المعدة مما يؤدي إلى اختلال التوازن و يؤدي هذا إلى زيادة تهيج بطانة الأمعاء وفي بعض الحالات ، يمكن أن يؤثر أيضًا على أنسجة المريء مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان.

تشمل بعض الأسباب الشائعة للحموضة تناول الأطعمة الغنية بالتوابل بشكل متكرر وعادات الأكل غير المنتظمة بما في ذلك تخطي وجبات الطعام والوجبات في وقت متأخر من الليل والإجهاد المفرط وقلة ممارسة الرياضة.

ومع ذلك ، مع العلاجات المنزلية البسيطة مثل الحليب وماء جوز ، يمكنك التخلص من الحموضة.

علاج الحموضة الفوري

علاج الحموضة الفوري بأوراق الريحان

يعمل الريحان كواحد من أفضل العلاجات الطبيعية للحموضة يمكن لأوراق الريحان المعروفة بخصائصها الطبية أن توفر أيضًا راحة سريعة من حرقة المعدة والغازات وتساعد في خفض مستوى الأحماض في المعدة كما أنها تحفز المعدة على إفراز المزيد من المخاط وبالتالي التحكم غي أحماض المعدة الزائد .

نصيحة: تعد أفضل طريقة لتناول أوراق الريحان للتخلص من الحموضة هي مضغ 4-5 أوراق من الريحان عند الشعور بالحرقان. ومع ذلك ، تأكد من مضغه ببطء وابتلاع عصيره لتحقيق أقصى استفادة منه.

بدلاً من ذلك ، ويمكنك الاستمتاع بفنجان من مغلي الريحان الدافئ. لهذا ، كل ما عليك القيام به هو إضافة حوالي 8-10 أوراق الريحان في كوب من الماء وتركها تغلي لمدة 5 دقائق على نار بطيئة ثم قم بتصفيته وتناوله وهو دافئ. يمكنك إضافة العسل إليه ولكن لا تضيف الحليب لأنه قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل المعدة.

علاج الحموضة الشديدة والارتجاع

علاج الحموضة نهائيًا بالقرفة

لا يدرك الكثير من الناس حقيقة أن القرفة يمكن أن تساعد في التغلب على الحموضة الناتجة عن عسر الهضم. وذلك لاحتوائها على عنصر فعال يساعد في عملية الهضم

نصيحة: إحدى الحيل البسيطة للتغلب على الحموضة هي إضافة رشة من مسحوق القرفة إلى ملعقة صغيرة من العسل أو الماء وتناوله بعد الأكل. يمكن أن يساعدك ذلك على التخلص من الحموضة ويساعد أيضًا في الهضم ، خاصة بعد الوجبات الثقيلة. العلاج المنزلي الآخر بالقرفة الذي يمكن أن يعمل على الحموضة هو تناول كوب من شاي القرفة كل يوم مع وجبة الإفطار أو بعد وجبتك الأولى.

لعمل ذلك ، أضف حوالي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء. اغليها واتركها تنقع لبضع دقائق. يصفى ويشرب هذا الشاي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم عند المعاناة من الحموضة.

بذور الكمون

تستخدم هذه التوابل في الأطعمة لتعزيز النكهة ولكن دورها في علاج الحموضة غير معروف جيدًا. تحتوي على مركبات تعمل كعوامل طبيعية طاردة للغازات وبالتالي تساعد في تخفيف الحموضة الناتجة عن عسر الهضم وانتفاخ البطن. علاوة على ذلك ، فهو يساعد أيضًا في تخفيف أعراض الحموضة مثل آلام المعدة وعدم الراحة.

نصيحة: يمكن أن تساعد بذور الكمون في علاج الحموضة عند استخدامها مع التوابل الأخرى. اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكمون ومسحوق الكزبرة ومسحوق بذور الشمر في نصف لتر من الماء.

أضيفى ملعقة صغيرة من السكر واخلطى جميع المكونات بشكل صحيح. تناول هذا المحلول بعد الوجبات للتخلص من الحموضة وبدء يومك بصحة جيدة.

يمكنك حتى الاستمتاع بشاي الكمون للتحكم في الحموضة. لهذا ، أضف 1 / 4-1 / 2 ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى كوب من الماء. اتركه يغلي حتى يصبح لون الماء غامقًا قليلاً.يصفي ويترك ليبرد في درجة حرارة الغرفة ويتم تناول هذا الشاي على فترات منتظمة طوال اليوم. افعل ذلك بانتظام إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الحموضة.

علاج الحموضة الشديدة والارتجاع بالحليب البارد

علاج الحموضة الشديدة والارتجاع بالحليب البارد

يعمل الحليب البارد كعلاج فعال يوفر راحة فورية من الحموضة. لأن الحليب يحتوي على كميات عالية من الكالسيوم ، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في منع تراكم الأحماض في الجسم وبالتالي فهو يسبب الراحة الفورية. كما أنه يمتص الأحماض الزائدة المنتجة في المعدة وبالتالي يبطل تأثيره على بطانة الأمعاء.

كما أن تناول الحليب البارد يخفف من الإحساس بالحرقان

نصيحة: ينصح بتناول الحليب البارد (وليس الدافئ) للتخلص من الحموضة. تذكر ألا تضيف إليها أي شيء بما في ذلك السكر والعسل والكركم ، بل تناوله بدون إضافات