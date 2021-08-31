علاج الحموضة بدون أدوية.. مشروب خارق ورخيص يقضي عليها.. ونصائح سهلة تمنع حدوثها وتعالجها أبرزها وضعية النوم

علاج الحموضة بمشروب العرقسوس

لعلاج الحموضة ..نم الجانب الأيسر وارفع الرأس

مضغ اللبان فعال في علاج الحموضة

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة علاج الحموضة حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين البشر فى العالم .. فهل يمكننا علاجها بدون أدوية ؟

يجب على الجميع معرفة كيفية علاج الحموضة بشكل صحيح لأنها تسبب الكثير من المتاعب وتجعل الإنسان غير قادر على تناول الطعام والنوم بشكل جيد مما يؤدي للضعف العام وقلة التركيز.



نقدم لكم طرق علاج الحموضة بدون أدوية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline” .

تجنب الوجبات الكبيرة

يحدث ارتجاع الحمض عادةً بعد الوجبات، ويبدو أن الوجبات الكبيرة تجعل المشكلة أكثر سوءا



الكرش

يحدث الضغط الزائد داخل البطن هو أحد أسباب ارتداد الحمض وقد يؤدي فقدان دهون البطن إلى تخفيف بعض الأعراض وعلاج الحموضة.



تجنب الكربوهيدرات

من أسباب الحموضة ضعف هضم الكربوهيدرات وزيادة نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، يبدو أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات علاج فعال ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

تجنب الكحول

يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى تفاقم أعراض ارتداد الحمض، وإذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، فقد يساعد الحد من تناول الكحول في تخفيف بعض الألم وعلاج الحموضة.



تجنب القهوة

توضح الدلائل إلى أن القهوة تزيد من سوء الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة، إذا شعرت أن القهوة تزيد من أعراضك، يجب أن تفكر في الحد من تناولك لها.



مضغ العلكة

يعمل مضغ العلكة على زيادة من تكوين اللعاب ويساعد على تطهير المريء من حمض المعدة وعلاج الحموضة.



تجنب البصل النيئ

يعاني بعض الأشخاص من تفاقم حرقة المعدة وأعراض ارتجاع أخرى بعد تناول البصل النيئ.

ابتعد المشروبات الغازية

تزيد المشروبات الغازية مؤقتًا من وتيرة التجشؤ، مما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض، وإذا أدت إلى تفاقم الأعراض، فحاول أن تقلل من شربها أو تجنبها تمامًا.

لا تتناول الحمضيات

أفاد معظم المرضى الذين يعانون من ارتجاع المريء أن شرب عصير الحمضيات يزيد أعراضهم سوءًا، ويعتقد الباحثون أن عصير الحمضيات يهيج بطانة المريء مما يزيد الحموضة.



ابتعد عن الشوكولاتة

هناك أدلة محدودة على أن الشوكولاتة تؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون كذلك ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.



لا تشرب النعناع

تشير بعض الدراسات إلى أن النعناع قد يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة وأعراض الارتجاع الأخرى ، لكن الأدلة العلمية قليلة.

اهتم بوضعية النوم

قد يؤدي رفع رأس سريرك إلى تقليل أعراض الارتجاع في الليل، وإذا كنت تعاني من ارتجاع المريء في الليل ، فتجنب النوم على الجانب الأيمن من جسمك.



اختر توقيت الطعام والنوم

تشير الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن تناول الطعام بالقرب من وقت النوم قد يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع الحمض في الليل، فإن الأدلة غير حاسمة وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

مشروب خارق

وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن العرقسوس قد أثبت فعاليته في العديد من الدراسات في علاج الحموضة، حيث وجد أن العرقسوس يزيد من الغشاء المخاطي لبطانة المريء ، مما يساعدها على مقاومة الآثار المهيجة لحمض المعدة.

وإذا كنت ترغب فى استخدام العرقسوس لـ علاج الحموضة فيمكن تناوله بطرق متعددة حيث يتوفر العرقسوس منزوع الجلسرين أو DGL في شكل حبوب أو سائل .

كما استخدم شاي العرقسوس فى الوصفات الشعبية القديمة فى بعض البلدان من أجل علاج الحموضة ومشاكل المعدة.

علاج الحموضة بأعشاب أخرى

استخدم أجدادنا العديد من العلاجات الطبيعية الأخرى التى تساعد فى علاج الحموضة على مر قرون عديدة ، ولكن هناك القليل من الأدلة العلمية لتأكيد فعالية بعض الأعشاب فى علاج الحموضة ، منها: النعناع البري والشمر والعرقسوس وشاي البابايا حيث تساعد في الهضم وتوقف الحموضة المعوية.

بعض الناس يأكلون البابايا الطازجة لتحسين كفاءة الجهاز الهضمي وآخرون يقسمون بعصير البطاطس النيئة ثلاث مرات في اليوم، كما يروج أتباع العلاج الطبيعي لعلاج يعرف باسم الجوز المقيء كعلاج للحموضة المعوية، ولكنها لم تثبت فعاليتها فى الأبحاث العلمية حتى الآن و لم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .

