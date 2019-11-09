علاج الحموضة.. 4 طرق سهلة للتخلص من الآلام

علاج الحموضة، يشمل العديد من الخيارات، خاصة أن بعض طرق العلاج قد تكون فى داخل منزلك ومطبخك مثل النعناع والزنجبيل والزبادى وغيرها من العادات التى تحتاج إلى تغيير مثل تناول الوجبات الجاهزة، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج الحموضة.



علاج الحموضة بالزبادى، يتمثل فى إحداث تغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد المصابين بـ الحموضة ، حيث يساهم الزبادى فى فقدان الوزن الزائد، مما يساهم فى التقليل من الحرقة التى تحدثها الحموضة.



علاج الحموضة بالزبادى



1- الزبادي له تأثير مهدئ يساعد في تهدئة الحرقة والحموضوة الموجودة فى المعدة، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك ، وهو نوع من البكتيريا الجيدة الموجودة في الجهاز الهضمي والتي تعطي دفعة لجهاز المناعة لديك، كما أن الزبادى مصدرًا جيدًا للبروتين مما يزيد قدرة المعدة على هضم الطعام بشكل صحيح.



2- البروبيوتيك الموجود فى الزبادى يساعد أيضا على تطبيع وظيفة الأمعاء و يوفر إحساسًا بالتبريد.



أطعمة أخرى تساهم فى علاج الحموضة



1- الموز، يمكن أن تساعد هذه الثمرة قليلة الحموضة الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض عن طريق طلاء بطانة المريء المتهيجة وبالتالي المساعدة في مكافحة الانزعاج، نظرًا لمحتوياتها الغنية بالألياف ، يمكن أن يساعد الموز أيضًا في تقوية الجهاز الهضمي مما يساعد على تجنب عسر الهضم، وخاصة أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الموز هي البكتين ، مما يساعد على تحريك محتويات المعدة من خلال الجهاز الهضمي.



2- البطيخ فاكهة قلوية للغاية، كما إنها مصدر جيد للمغنيسيوم ، والذي يوجد في العديد من الأدوية لعلاج ارتجاع الأحماض، علاوة على ذلك، يكون للشمام درجة الحموضة 6.1 ، مما يجعلها حمضية أقل ما يقال.



3- الشوفان، مثل الأطعمة الغنية بالألياف، قد يساعد دقيق الشوفان في تجنب أعراض ارتداد الحمض، حيث أن الألياف لا تعزز صحة الأمعاء فحسب، بل إنها تقلل من الإمساك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناول، وبالتالى تكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام وبالتالي من غير المرجح أن تقوي ما في معدتك إلى المريء، وذلك من خلال تناول شوفان مع الحليب قليل الدسم.



4- الخضروات الخضراء، إذا كنت تحب الخضروات الخضراء وتعانى من الحموضة فإن براعم السبانخ واللفت والبروسل قلوية للغاية، مما يعني أنها جيدة لمعدتك والجهاز الهضمي، كونها منخفضة بشكل طبيعي في الدهون والسكر حيث تساعد الخضروات أيضًا في تقليل حمض المعدة.



علاج الحموضة عند الأطفال



1- تناول وجبات أصغر وتجنب تناول الطعام 2-3 ساعات قبل النوم.



2- إنقاص وزن الطفل إذا لزم الأمر.



3- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الغنية بالدهون والفواكه والخضروات الحمضية التي يمكن أن تهيج معدتك.



4- تجنب المشروبات الغازية



5- رفع الرأس أثناء النوم.



6- تجنب تناول وجبات كبيرة قبل الأنشطة القوية أو الألعاب الرياضية أو في أوقات التوتر.



7- تجنب ارتداء الملابس الضيقة.



8- قد يوصي طبيب طفلك بالأدوية التي تساعد في تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة.



أعراض الحموضة عند الأطفال



1- عند الأطفال الرضع تتمثل الاعراض فى رفض الأكل أو عدم زيادة الوزن

2- يعاني الرضيع من صعوبات في التنفس

3- بدءا من القيء في سن 6 أشهر أو أكثر

4-روائح أو ألم بعد الأكل

5- ألم أو حرقان في الجزء العلوي من الصدر، والذي يسمى حرقة

6- يعانى الطفل من ألم أو إزعاج عند البلع

7-في كثير من الأحيان السعال أو الصفير ، أو بحة في الصوت

8-لديهم غثيان متكرر

9-تذوق حمض المعدة في الحلق

10- يشعر الطفل بأن الطعام عالق في حلقه

11- ألم عند الاستلقاء



اسباب الحموضة عند الأطفال



هناك عضلة "أسفل العضلة العاصرة للمريء" تعمل كصمام بين المريء والمعدة، عندما يبتلع طفلك، ترخي هذه العضلات للسماح بمرور الطعام من المريء إلى المعدة، و تبقى هذه العضلات مغلقة عادة، وبالتالي لا تتدفق محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء.



1- فتق الحجاب الحاجز ، وهو الشرط الذي الجزء العلوي من المعدة يدفع أعلى في صدرك من خلال فتحة في الحجاب الحاجز

زيادة الضغط على البطن من زيادة الوزن أو السمنة.



2- الأدوية ، مثل بعض أدوية الربو ، ومضادات الهيستامين (التي تعالج الحساسية) ، ومسكنات الألم ، والمسكنات (التي تساعد على وضع الناس في النوم) ، ومضادات الاكتئاب

3- التعرض للتدخين السلبي

4-عملية جراحية سابقة على المريء أو الجزء العلوي من البطن

5-بعض الحالات العصبية ، مثل الشلل الدماغي



علاج الحموضة بالاعشاب



1- صودا الخبز، ملعقة صغيرة من صودا الخبز تعمل على تحييد حمض المعدة من خلال مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء وشربها مع تكرار ذلك حسب الحاجة.



2- مضغ العلكة: يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء الحصول على بعض الراحة عن طريق مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مجلة أبحاث الأسنان فمضغ قطعة من العلكة يحفز الغدد اللعابية ، مما يزيد من اللعاب حيث يساعد اللعاب في غسل أي حمض.



3- عدم الاستلقاء بعد الأكل: عندما تأكل وجبة ثم تستلقي مسطحًا، يمكن بسهولة دفع محتويات معدتك إلى الوراء ، لأنها تضغط على العضلة العاصرة للمريء إذا كنت في وضع مستقيم يساعد هذا الأمر على إبقاء الطعام في حالة انخفاض.



4- شاي الزنجبيل : يعتبر شاي الزنجبيل مفيدًا لكثير من أمراض المعدة ، بدءًا من آلام المعدة الشائعة إلى الغثيان إلى ارتداد الحمض المزمن.



5- الخردل: الخردل مليء بالمعادن ويحتوي على الخل وهو حمض ضعيف كما أنه يحتوي على القلوية ، التي تحيد الحمض الذي يأتي بسبب ارتجاع المريء.



6- شاي البابونج: لموازنة مستويات الحموضة في المعدة، اشرب كوبًا من شاي البابونج قبل 30 دقيقة إلى ساعة من وقت النوم حيث يقلل أيضا من مستويات التوتر ، والتي يمكن أن تسهم في حرقة.



7- شرب كوب من الحليب يمكن أن يخفف من حرقة حيث يمكن للحليب مؤقتًا تخزين حمض المعدة ، إلا أن العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، وخاصة الدهون ، قد تحفز المعدة لإنتاج المزيد من الحمض.



على الرغم من أن الحليب قد لا يكون علاجًا كبيرًا لحرقة المعدة ، إلا أنه مصدر غني بالكالسيوم لبناء العظام.



علاج الحموضة والانتفاخ



1- شاي البابونج يمثل الحل الأمثل لـ علاج الحموضة والانتفاخ، حيث يساعد في تحفيز النوم وتهدئة الحموضة، كما أنه يخفف من الشعور بعدم الراحة في الأمعاء وتخفف من عسر الهضم عن طريق تقليل حمض المعدة في الجهاز الهضمي، كما يعمل البابونج أيضًا كمضاد للالتهابات لإيقاف الألم.



طريق التحضير من خلال وضع كيس أو اثنين من أكياس الشاي في الماء المغلي لمدة 10 دقائق ثم صب في كوب وإضافة العسل.



2- عصير التفاح يعمل على تحسين حالة الجلد وتشجيع فقدان الوزن، كما يساعد في تخفيف عسر الهضم والحموضة.



3- الزنجبيل علاج طبيعي للحموضة والانتفاخ لأنه يمكن أن يقلل من حمض المعدة، وذلك من خلال شرب كوب من شاي الزنجبيل حسب الحاجة لتهدئة معدتك والتخلص من عسر الهضم.



4- بذور الشمر: يمكن لهذه العشبة المضادة للتشنج أيضًا علاج عسر الهضم والحموضة بعد تناول وجبة الطعام، بالإضافة إلى تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل التشنج في المعدة والغثيان والانتفاخ.



ضعي نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحون في الماء واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق قبل الشرب، أو مضغ بذور الشمر بعد الوجبات إذا تسببت بعض الأطعمة في عسر الهضم.



5- بيكربونات الصوديوم: يمكن لصودا الخبز تحييد حمض المعدة بسرعة وتخفيف عسر الهضم والانتفاخ والغاز بعد تناول الطعام، من خلال إضافة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء الدافئ والشراب.



6- ماء الليمون يحيد حموضة المعدة ويحسن عملية الهضم، حيث يتم مزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون في الماء الساخن أو الدافئ وشربها قبل دقائق من تناول الطعام.



7- عرق السوس: يمكن لـ جذور عرق السوس أن يهدئ التشنجات العضلية والالتهابات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى عسر الهضم من خلال مضغ جذور عرق السوس للإغاثة أو إضافة جذر عرق السوس إلى الماء المغلي وشرب الخليط.



مصدر المعلومات مواقع aarp.org وnews-medical و healthline وmedlineplus.