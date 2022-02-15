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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فتاة أنيقة تقود شاحنة.. إعلان شيفروليه نجم الـSuper Bowel.. فيديو

شيفروليه
شيفروليه

تتفنن شركات السيارات في طرح إعلاناتها الدعائية الخاصة بمباريات سوبر بول الأمريكية، وهو الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ما يصاحبه افتتاح فخم يحيه باقة من ألمع النجوم وأشهرهم مع طرح إعلانات خاصة بهذا الحدث الذي يستحوذ على اهتمام الجمهور الأمريكي والأوروبي تحديدا.

 

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصصة في السيارات، شاركت عدة شركات بمقاطع دعائية وبذلت قصارى جهدها لجذب أنظار المشاهدين وبالأخص الفئات الغير مهتمة بالسيارات، وذلك من خلال الاستعانة بممثلين وعمل إعلانات على شكل أفلام هوليودية قصيرة مثل نيسان و جنرال موتورز و كيا و بي ام دبليو، ولكن كان لإعلان شركة "شيفروليه" نصيب الأسد من الاهتمام وجذب الأنظار.

جاء إعلان شيفروليه مروجا لشاحنة البيك أب  شيفروليه  سلفرادو الكهربائية التي تم الترويج لها بعنوان "شاحنة جديدة لجيل جديد"، وهو الإعلان الذي حظى بأعلى تقييم ونتائج جيدة جدا وفقا لموقع Ad Age ، وهي شركة متخصة في تقديم الإحصائيات والبيانات والمعلومات التسويقية والدعائية، حصل على خمس نجوم في التقييم الذي شمل جميع الإعلانات التي طرحت.

 

الإعلان جاء فيه فتاة تقود شاحنة  شيفروليه  سيلفرادو، وعلق على هذا الأمر "ستيف ماجوروس" ، نائب رئيس التسويق بشيفروليه: "فكرة الإعلان تدور حول اتباع نهج غير تقليدي لشاحنة كهربائية غير تقليدية، سيلفرادو EV تعيد تعريف شارة الاسم الأكثر مبيعًا لدينا في التشكيلة".

 

الإعلان عبارة عن تحديث لمشهد موجود من مسلسل "آل سوبرانو" والذي عرض في الأصل شخصية توني سوبرانو يقود سيارته شيفروليه سوبربان 1999 من مانهاتن إلى نيو جيرسي. يعيد الإعلان الجديد إنشاء نفس المناظر الطبيعية للمشاهد الأصلية، لكن العديد من التغييرات الأخرى تُظهر أن هناك جيل قديم سلم القيادة لجيل جديد، تحل سيلفرادو EV محل شيفروليه سوبربان، وتجلس ابنة توني ميدو، التي لعبت دورها خايمي لين سيجلر في العرض والإعلان التجاري، محل توني خلف عجلة القيادة.

سوبر بول نيسان كيا بي إم دبليو شيفروليه جنرال موتورز ستيف ماجوروس شيفروليه سلفرادو

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