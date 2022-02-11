شيفروليه تكشف عن نسختها المحسنة "بليزر" 2023.. صور

تواصل شركة شيفروليه من تألقها بالعديد من الإصدارت القوية، ومنها النسخة بليزر موديل 2023 المحسنة، التي تصل بعض أسواق الشرق الأوسط مع بداية الربع الأول من العام القادم، لتنضم إلى أسطول شيفروليه وسط عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

شيفروليه تكشف عن نسختها المحسنة "بليزر" 2023

حصلت بليزر على لمسات تصميم محسنة، مع اضواء أمامية وخلفية ونهارية تعمل بتقنية LED LIGHT، إضافة إلى شبكة عملاقة متعددة الفتحات الهوائية اقرب إلى اطلالة قرص العسل، بينما ترتكز على عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 21 بوصة.

شيفروليه تكشف عن نسختها المحسنة "بليزر" 2023

وتقدم السيارة شيفروليه بليزر عبر 3 فئات من التجهيزات وهم LT، RS وPremier عالية التجهيز، حيث حزمة من انظمة التحكم القياسية مثل، شاشة عرض الوسائط المتعددة التي تعمل باللمس مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وتقنية الشحن اللاسلكي، ونظام شيفروليه المعلوماتي الترفيهي الحديث.

شيفروليه تكشف عن نسختها المحسنة "بليزر" 2023

وتعتمد السيارة شيفروليه بليزر على محرك سعة 2000 سي سي رباعي الاسطوانات مقترن بشاحن توربيني، بالاضافة لمحرك اخر سعة 3600 سي سي، مع امكانية انتاج قوة تتراوح بين 228 و 308 حصانا، بينما تعمل جميع المحركات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 9 سرعات.

شيفروليه تكشف عن نسختها المحسنة "بليزر" 2023

ودعمت السيارة شيفروليه بليزر بـ خاصية الدفع لجميع العجلات AWD، إلى جانب خاصية الدفع المتقدم بجميع العجلات (AWD) مدعومة بقابض توأمي والتي تتعلق بفئة RS، بينما تعتمد السيارة ايضا على منظومة عادم ثنائية الاداء، واقواس نصف دائرية تزين اعلى العجلات، ومقاعد داخلية من الجلد، بالاضافة إلى تقنيات الحماي القياسية ايضا.