أسباب تشوهات الأجنة .. أبرزها الأدوية والكحول

تعد تشوهات الأجنة من أكثر المشكلات الخطيرة التى يمكن أن تدمر مستقبل طفل بل وأسرة بأكملها لذا يجب على كل زوجين القراءة فى أسباب تشوهات الأجنة ومحاولة تجنبها قدر الإمكان.

يمكن أن تزيد العوامل البيئية من خطر الإجهاض أو تشوهات الأجنة أو قد لا يكون لها أي تأثير على طفلك على الإطلاق، اعتمادًا على النقطة التي يحدث فيها التعرض أثناء الحمل.

يمكن أن تسبب العدوى والأدوية أكبر ضرر عندما يحدث التعرض بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع من الحمل لأنها تتكون فيها معظم أعضاء الجسم، ونكشف لكم فيما يلي أهم أسباب تشوهات الأجنة وذلك وفقا لما جاء في موقع “clevelandclinic”.