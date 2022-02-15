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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب تشوهات الأجنة .. أبرزها الأدوية والكحول

تشوهات الاجنة
تشوهات الاجنة

تعد تشوهات الأجنة من أكثر المشكلات الخطيرة التى يمكن أن تدمر مستقبل طفل بل وأسرة بأكملها لذا يجب على كل زوجين القراءة فى أسباب تشوهات الأجنة ومحاولة تجنبها قدر الإمكان.

يمكن أن تزيد العوامل البيئية من خطر الإجهاض أو تشوهات الأجنة أو قد لا يكون لها أي تأثير على طفلك على الإطلاق، اعتمادًا على النقطة التي يحدث فيها التعرض أثناء الحمل.

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يمكن أن تسبب العدوى والأدوية أكبر ضرر عندما يحدث التعرض بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع من الحمل لأنها تتكون فيها معظم أعضاء الجسم، ونكشف لكم فيما يلي أهم أسباب تشوهات الأجنة وذلك وفقا لما جاء في موقع “clevelandclinic”.

  • يمكن أن يزيد داء السكري والسمنة لدى الأم من خطر حدوث تشوهات الأجنة لذا لابد من الانتباه جيدا للحمل بالنسبة لهؤلاء النساء.
  • يمكن لبعض الأدوية والعقاقير الترويحية أن تسبب تشوهات خلقية تكون أشد عند استخدامها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
  • دواء مضاد للغثيان اسمه ثاليدومايد و تم وصفه خلال الستينيات، وتسبب في حدوث تشوهات خلقية تسمى phocomelia وغياب معظم الذراع مع تمديد اليدين من الكتفين.
  • دواءإيزوتريتنون والمعروف سابقًا باسم أكوتاني أو رواكوتان والايزوتريتينوين هو نوع من فيتامين (أ) من صنع الإنسان يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية ويسبب متلازمة ريتينويد الجنين وقد تشمل خصائص متلازمة ريتينويد الجنين ما يلي:تأخير النمو، وتشوهات الجمجمة والوجه، وتشوهات الجهاز العصبي المركزي، وتشوهات القلب، وتشوهات الغدة الجار درقية، وشذوذ في الغدة الزعترية الكلوية.
  • يعد الكحول أكثر العقاقير شيوعًا التي تسبب تشوهات خلقية ومتلازمة الكحول الجنينية هي مصطلح يستخدم لوصف العيوب الخلقية النموذجية الناتجة عن تعاطي الأم للكحول:صعوبات التعلم وتأخر النمو والتهيج والعصية الزائدة وفرط النشاط وضعف التنسيق وتشوهات ملامح الوجه.
  • تقييد الرحم إذا انكسر كيس الألياف الذي يحمل السائل يمكن أن تضغط شرائط الألياف على الجنين وتتسبب في متلازمة الشريط الأمنيوسي أو نقص نمو الرئتين.
  • يذكر أن العلوم الطبية تمكنت من تحديد سبب حوالي 30٪ من حالات تشوه الأجنة والعيوب الخلقية ومازال حوالي 70٪  بدون سبب مباشر.
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