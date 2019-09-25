أسباب تشوه الجنين وموته.. 19 مشكلة تهدد طفلك بكارثة

تحلم النساء بالأمومة ولكن للأسف يتعرض بعض الأطفال لمخاطر كثيرة فى فترة الحمل، فيجب معرفة اسباب تشوه الجنين وموته للتمكن من تجنبها والحفاظ على الأجنة وإنجاب أطفال أصحاء يتمتعون بالبنيان السليم والعقل والجهاز العصبى الجيد .



ونكشف فى هذا التقرير أسباب تشوه الجنين وموته وكيف يمكننا تجنبها أو أفضل طرق علاج التشوهات حال حدوثها.



أسباب تشوه الجنين

على الرغم من أن ما يقرب من 50 ٪ من حالات تشوه الأجنة لا يمكن ربطها بقضية معينة، إلا أن هناك بعض الأسباب الوراثية والبيئية وغيرها من الأسباب المعروفة أو عوامل الخطر.



ونعرض أهم أسباب تشوه الجنين داخل رحم وفقا لما ذكرته تقارير منظمة الصحة العالمية .



تشوه الجنين والعوامل الوراثية

تلعب الجينات دورًا مهمًا في العديد من معظم حالات تشوه الجنين، قد يكون هذا من خلال الجينات الموروثة التي ترمز إلى التشوه، أو الناتجة عن التغيرات المفاجئة في الجينات المعروفة باسم الطفرات.



ووجود علاقة قرابة تزيد من احتمالية حدوث تشوه الجنين حتى وان كانت المشكلة ناردة فى العائلة وتضاعف من خطر الوفاة عند الأطفال حديثي الولادة والطفولة والإعاقة الذهنية وغيرها من المخاطر التى تهدد الجنين، كما تتمتع بعض المجتمعات العرقية مثل اليهود الأشكناز أو الفنلنديين بمعدل مرتفع نسبيًا للطفرات الوراثية النادرة مثل التليف الكيسي والديموفيليا.



العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية

قد يكون من الغريب بالنسبة للبعض أن الدخل المنخفض سبب غير مباشر لـ تشوه الجنين مع تواتر أعلى بين الأسر والبلدان ذات الموارد المحدودة. تشير التقديرات إلى أن حوالي 94 ٪ من حالات تشوه الجنين تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يرتبط هذا الخطر الكبير بشأن تشوهات الجنين بعدة احتماليات، هى: نقص الغذاء الجيد والمناسب للنساء الحوامل، أو زيادة التعرض للعوامل أو عوامل مثل العدوى والكحول ، أو ضعف فرص الحصول على الرعاية الصحية والفحص، والعوامل المرتبطة في كثير من الأحيان مع انخفاض الدخل قد تحفز أو تزيد من حدوث نمو غير طبيعي قبل الولادة.



عمر الأم هو أيضا عامل خطر لنمو الجنين داخل الرحم بشكل غير طبيعي. يزيد عمر الأم المتقدم من خطر تشوه الكروموسومات فى الجنين ، بما في ذلك متلازمة داون.



تشوه الجنين بسبب العوامل البيئية

تعرض الأمهات لبعض مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الأخرى وبعض الأدوية والكحول والتبغ والإشعاع خلال فترة الحمل يزيد من خطر تشوه الجنين أو حديثي الولادة . قد يكون العمل أو العيش بالقرب من مواقع النفايات أو المصاهر أو المناجم عامل خطر ، خاصة إذا تعرضت الأم لعوامل الخطر البيئية الأخرى أو نقص التغذية.



العدوى من اسباب تشوه الجنين

تعد التهابات الأم مثل الزهري والحصبة الألمانية من اهم اسباب تشوه الجنين خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



في الآونة الأخيرة ، تم الإبلاغ عن تأثير التعرض الرحم لفيروس زيكا على الجنين النامي في عام 2015 ، وبمجرد حلولو عام 2016 اكتشفت البرازيل حالات الإصابة بفيروس زيكا وزيادة مرتبطة مؤقتًا في صغر الرأس.



نسب العناصر الغذائية فى جسم الام

يزيد قصور حمض الفوليك الأمومي من خطر إنجاب طفل مصاب بعيب في الأنبوب العصبي ، في حين أن الإفراط في تناول فيتامين أ قد يؤثر على التطور النمو



اسباب موت الجنين

اما موقع " childbirthinjuries" فقد عرض مجموعة اخرى من اسباب موت الجنين

- وجود أجنة متعددة في الرحم في وقت واحد

- وجود خلل وراثي يعانى منه الابوين او احدهما

- نمو الجنين البطيء في الرحم

- الإصابة بعدوى من الأم مثل المرض الخامس أو الليستيريا

- معاناة الام من عدم استمرار الحمل أكثر من 42 أسبوعًا

- عدم السيطرة على مرض السكري .

- عمر الأم المتقدم فكلما كبرت كلما زاد الخطر.

- معاناة الام من تسمم الحمل .

- وجود فصيلة دم مختلفة عن طفلها

- وجود تمزق فى رحم الام

- معاناة الام من مشاكل الوزن

- تعرض الام للتدخين بجميع انواعه.

- انفصال المشيمة عن جدار الرحم

- حدوث نزيف لـ الجنين

- مشكلة قصور المشيمة

