مخاطر الإجهاض المتكرر.. وكيف يمكن تجنبه ؟

الإجهاض المتكرر هو فقدان تلقائي للحمل قبل الأسبوع العشرين، ويحدث الإجهاض المتكرر بين حوالي 10 إلى 20 % من حالات الحمل، لكن من المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير من الرقم المعلن، لأن العديد من حالات الإجهاض تحدث في وقت مبكر جدًا من الحمل قبل أن تعرف المرأة عن حملها، لذا سنقوم بتوضيح في السطور التالية مخاطر وكيفية منع الإجهاض المتكرر وعلاجه .

مخاطر الإجهاض المتكر ر

الإجهاض مرتين متتاليتين

قد يتسبب حدوث الإجهاض مرتين متتاليتين بحدوث خطأ ما أثناء الحمل، ولكن هذا نادرا ما يحدث في بعض الحالات، وتحدث معظم حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع.



ويعتبر الإجهاض مرتين متتاليتين تجربة شائعة نسبيًا، ولكن يمكن لمعرفة الأسباب وراء الإجهاض ان تمنع من حدوثه مرة أخرى، وتحدث معظم حالات الإجهاض مرتين متتاليتين قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وقد تشمل علامات وأعراض الإجهاض ما يلي:

نزيف من المهبل

ألم أو تقلصات في البطن أو أسفل الظهر

خروج السوائل أو الأنسجة من المهبل

وقد يكون هناك العديد من الأسباب وراء حدوث الإجهاض مرتين متتاليتين، مثل مشاكل في الجينات أو الكروموسومات؛ حيث تحدث معظم حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع، وحوالي 50 بالمائة من حالات الإجهاض مرتبطة بصبغيات إضافية أو مفقودة. في أغلب الأحيان ، تنجم مشاكل الكروموسومات عن أخطاء تحدث بالصدفة عندما ينقسم الجنين وينمو، وليست مشاكل موروثة من الوالدين، وقد تؤدي مشاكل الكروموسومات إلى:

1- البويضة التالفة :

وتحدث البويضة التالفة عندما لا يتكون كل يتكون الجنين بشكل طبيعي .



2- وفاة الجنين داخل الرحم :

وفي هذه الحالة ، يتشكل الجنين ولكنه يتوقف عن النمو ويموت قبل ظهور أي أعراض فقدان الحمل.



3- الحمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي :

في حالة الحمل العنقودي ، تأتي كلتا مجموعتي الكروموسومات من الأب. يرتبط الحمل العنقودي بنمو غير طبيعي للمشيمة، مما لا يجعل الجنين ينمو بشكل طبيعي .



ويحدث الحمل العنقودي الجزئي عندما تبقى كروموسومات الأم ، لكن الأب يوفر مجموعتين من الكروموسومات، وعادة ما يرتبط الحمل العنقودي الجزئي بخلل في المشيمة بوجود جنين غير طبيعي، وقد يرتبط الحمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي في بعض الأحيان بحدوث تغيرات سرطانية في المشيمة.



هناك بعض الظروف الصحية للأم، والتي يمكن ان تسبب في حدوث الإجهاض مرتين متتاليتين وهو أمر يحدث في حالات قليلة، ومن أبرز الحالات الصحية التي تعرض الأم لـ الإجهاض، ما يلي:

مرض السكري غير المنضبط

الالتهابات

مشاكل هرمونية

مشاكل الرحم أو عنق الرحم

مرض الغدة الدرقية



مخاطر الإجهاض المتكر ر

كيف أمنع الإجهاض المتكرر



عند تعرض المرأة الحامل للإجهاض أكثر من مرة، فقد تتساءل حول كيفية منع الإجهاض المتكرر، وهناك بعض العوامل مختلفة تزيد من خطر الإجهاض ، كالسن والإصابة ببعض الأمراض المزمنة، او بسبب التدخين .

ويمكن منع الإجهاض المتكررة عن طريقة معرفة الأسباب وحلها؛ حيث أن نادرا ما يحدث الإجهاض في بعض الحالات، وتحدث معظم حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع، ومن أبرز العوامل التي تزيد من حدوث الإجهاض المتكرر ، وتشمل :



1- السن :

والنساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة لـ الإجهاض المتكرر من النساء الأصغر سنًا، في سن 35 ، يكون لديك خطر بنسبة 20 بالمائة. في سن الأربعين ، يكون الخطر حوالي 40 في المائة، وفي سن 45 ، تبلغ النسبة حوالي 80 بالمائة.



2- حالات الإجهاض السابقة :

والنساء اللائي تعرضن لخطر الإجهاض المتكرر هم أكثر عرضة لحدوثه بنسبة أكبر من غيرهم .



3- الأمراض المزمنة :

ويزيد خطر الإجهاض المتكرر لدى النساء المصابات بحالة مزمنة ، مثل مرض السكري غير المنضبط .



4- مشاكل الرحم أو عنق الرحم :

وقد تؤدي بعض حالات الرحم أو أنسجة عنق الرحم الضعيفة (عنق الرحم غير الكفء) إلى زيادة خطر الإجهاض المتكرر.



5- التدخين والكحول والمخدرات:

وتتعرض النساء المدخنات أثناء الحمل لخطر الإجهاض المتكرر أكثر من غير المدخنات. كما أن الإفراط في تناول الكحوليات وتعاطي المخدرات بصورة غير مشروعة يزيدان من مخاطر الإجهاض.



6- الوزن :

وتم ربط نقص الوزن أو السمنة الشديدة بزيادة خطر الإجهاض.



7- اختبارات ما قبل الولادة الغازية :

وتحمل بعض الاختبارات الجينية قبل الولادة ، مثل أخذ عينات من المشيمة و بزل السلى ، خطرًا طفيفًا للتعرض لخطر الإجهاض .



8- عدوى الرحم :

ويصاب بعض النساء اللائي يتعرضن للإجهاض بعدوى في الرحم، وهذا ما يسمى أيضًا بالإجهاض الإنتاني، وتشمل علامات وأعراض هذه العدوى ما يلي:

حمى

قشعريرة

ألم أسفل البطن

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة



ويمكن منع الإجهاض المتكرر، وفي كثير من الأحيان ، ليس هناك ما يمكن للمرأة ان تفعله لمنع الإجهاض، ولكن يمكن ببعض النصائح البسيطة الوقاية من حدوثه وتجنبه، وتشمل :

1- العناية المنتظمة قبل الولادة.

2- تجنبي عوامل خطر الإجهاض المعروفة، مثل : التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات.

3- تناول الفيتامينات اليومية.

4- التقليل من تناول الكافيين، ووجدت دراسة حديثة أن شرب أكثر من مشروبين يحتويان على الكافيين في اليوم يبدو مرتبطًا بزيادة مخاطر الإجهاض.

5- وإذا كانت المرأة تعاني من أمراض مزمنة فيجب المتابعة الدائمة مع الطبيب والإلتزام بجرعات الأدوية .

مخاطر الإجهاض في الشهر الأول

وتزيد مخاطر الإجهاض في الشهر الأول، وقبل الأسبوع الـ 20 من الحمل، ولكنه عادة ما يحدث في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لسوء الحظ ، ما بين 10 و 15 بالمائة من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض .



وتعتبر مخاطر الإجهاض في الشهر الأول شائعة جدًا، ولا يمكن لحدوث الإجهاض ان يجعل حدوثه أمر متكرر. ومع ذلك ، فإن احتمال حدوث الإجهاض المتكررة منخفضة ، ويحدث فقط في حوالي 1% من النساء.



وأظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، ان مخاطر الإجهاض في الشهر الأول تزيد لدى النساء اللواتي تعرضن للإجهاض المتكرر في الماضي. بالمقابل ، تشير بعض الدراسات إلى أن الحمل المسبق الناجح يقلل من خطر الإجهاض في الحمل الحالي.



ويجب مراعاة العديد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإجهاض في الشهر الأول، وهذا يشمل عمر الأم والحالات الطبية الأخرى الموجودة؛ حيث سيبدأ معظم الأطباء في البحث عن سبب بعد تعرض السيدة للإجهاض، وسيتضمن ذلك مراجعة تاريخك الطبي بالتفصيل وإجراء اختبارات معينة.



وتعتبر الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من الأسابيع 0 إلى 13، وتزيد مخاطر الإجهاض حوالي 80 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى، وتقل مع مرور الثلاث شهور الاولى هذا الخطر؛ حيث يبلغ معدل الإجهاض من 1 إلى 5% فقط في الثلث الثاني من الحمل.



ويمكن أن تزيد مخاطر الإجهاض في الشهر الأول من 0 إلى 6، وتمثل هذه الأسابيع الأولى أعلى مخاطر الإجهاض، ويمكن للمرأة أن تتعرض للإجهاض في الأسبوع أو الأسبوعين الأولين دون أن تدرك أنها حامل.



ويلعب العمر دورًا في عامل مخاطر الإجهاض في الشهر الأول؛ حيث أظهرت دراسة إلى أن المقارنة مع النساء الأصغر من 35 عام، والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و 39 عامًا لديهن زيادة بنسبة 75 في المائة، والنساء في سن 40 وما فوق معرضات للخطر 5 مرات أكثر لخطر الإجهاض.

مخاطر الإجهاض المتكر ر

علاج الإجهاض المتكرر

يمكن علاج الإجهاض المتكرر عن طريق المتابعة الدورية مع الطبيب؛ حيث ان أكثر علامات الإجهاض شيوعًا هي النزيف والتقلصات التي تشعر بها المرأة في البطن أو الحوض أو أسفل الظهر.



وتعاني بعض النساء من نزيف دم خفيف أثناء الحمل، وبضع قطرات أو تدفق خفيف من اللون البني أو الأحمر الداكن لا يعني بالضرورة بأنها تتعرض للإجهاض، لكن يمكن المتابعة مع الطبيب على الفور إذا رأيت دماء حمراء زاهية ، خاصة بكميات كبيرة ان تجنبك الإجهاض المتكرر .



ويمكن أن تحدث التقلصات أيضًا في حالات الحمل العادية. ولكن إذا كانت الحالة شديدة أو تحدث بشكل أكثر في جانب واحد من الحوض ، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.



ويبدأ علاج الإجهاض المتكرر عن طريق الوقاية والمتابعة الدورية مع الطبيب؛ حيث أن غالبية حالات الإجهاض ناتجة عن تشوهات وراثية أو عوامل صحية أخرى خارجة عن إرادة المراة، و لهذا السبب ، ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للوقاية من خطر الإجهاض المتكرر .



أفضل شيء يمكنك القيام لتجنب خطر وعلاج الإجهاض المتكرر هو الحفاظ على صحتك قدر الإمكان قبل محاولة الحمل وطوال فترة الحمل، وفيما يلي بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة أثناء الحمل، وتشمل :

1- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.

2- ممارسة الرياضة بانتظام.

3- تجنب الكحوليات والعقاقير الترويحية وتدخين السجائر.

4- التقليل من استهلاك الكافيين إلى 200 مجم أو أقل يوميًا.

5- متابعة الطبيب والالتزام بالزيارات المنتظمة قبل الولادة.



وإذا كنت قلقة بشأن خطر تعرضك للإجهاض المتكرر بسبب مشاكل الكروموسومات، يمكنك التحدث إلى طبيبك حول الاختبارات الجينية قبل التخطيط لحدوث الحمل، وسيتم أخذ عينة دم من أحد الشريكين أو كليهما، ثم إرسالها إلى المختبر لتقييم الاضطرابات الوراثية الرئيسية، ويتم إجراء هذا الاختبار والتقييمات الأخرى بشكل عام بعد تعرض حدوث الإجهاض المتكرر لعلاجها .



** مصدر الخبر من مواقع : mayoclinic \ healthline