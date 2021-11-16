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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنواع وأسباب الإجهاض الحراجي.. تفاصيل

الإجهاض
الإجهاض

الإجهاض الجراحي هو إجراء لإزالة محتويات الحمل من الرحم من خلال عنق الرحم باستخدام أدوات خاصة، وتتم هذه الإجراءات فقط في العيادات أو المستشفيات المرخصة من قبل أطباء معتمدين من مجلس الإدارة، ويوصى عادة بالإجهاض الجراحي؛ بسبب موانع وقيود الإجهاض الدوائي في حالة ما.

 

لا تستغرق عمليات الإجهاض الجراحية وقتًا طويلاً ، ويمكن لمعظم النساء العودة إلى المنزل في نفس اليوم. ومع ذلك ، فإن الإجراء له أيضًا مضاعفات مثل العدوى والنزيف والإصابات. يمكنك مناقشة الفوائد والمخاطر مع مقدم الرعاية الصحية واختيار أفضل طريقة للإجهاض  بناءً على العوامل الفردية والسياسات القانونية.

ونستعرض من خلال السطور أنواع إجراءات الإجهاض الجراحي وأسبابه:

أنواع الإجهاض الجراحي


بناءً على طريقة الإجراء؛ يمكن أن يكون الإجهاض الجراحي من الأنواع التالية .

 

1. الشفط الفراغي


الشفط بالشفط ، والذي يسمى أيضًا الشفط بالشفط ، يزيل الجنين ونواتج الحمل عن طريق الشفط اللطيف. يتم إجراء هذا الإجراء تحت التخدير أو التخدير الموضعي أو التخدير العام ، اعتمادًا على العوامل الفردية.

 

إذا كان الحمل يصل إلى 14 أسبوعًا ، يتم إعطاء مخدر موضعي. ومع ذلك ، فإن الحمل بعد 14 أسبوعًا يتطلب إجراءات تحت التخدير العام أو التخدير.

 

2. التوسيع والإخلاء (D&E)


التوسيع والتفريغ (D&E) هو إجراء جراحي يتضمن توسيع عنق الرحم وتفريغ الرحم. عادة ما يتم ذلك بين 15 و 24 أسبوعًا (بعد الأشهر الثلاثة الأولى) من الحمل.

 

يتم تحضير عنق الرحم قبل الجراحة بيوم. بعد ذلك ، تحت التخدير العام ، يتم استخدام الملقط لإزالة محتويات الحمل من الرحم.


أسباب الإجهاض الجراحي


يُنظر في الإجهاض الجراحي إذا كان عمر الحمل أكبر من الحد الموصى به أو إذا كانت هناك موانع لإجراء الإجهاض الدوائي. قد تشمل أسباب الإجهاض :

 

معاناة الطفل من عيوب خلقية أو مشاكل وراثية
إذا كان الحمل ضارا بحياة الأم (الإجهاض العلاجي)
قرار الأمهات الشخصي بعدم الاستمرار في الحمل
إذا نتج الحمل عن أحداث صادمة؛ مثل اعتداء جنسي

 

وفي بعض الحالات، قد لا يكون الإجهاض الدوائي خيارًا؛ مما يجعل الإجهاض الجراحي هو البديل الوحيد، وقد تشمل موانع الاستعمال الشائعة للإجهاض الدوائي ما يلي:


حساسية من حبوب الإجهاض أو الحقن
الحمل خارج الرحم المشتبه به
عدم استقرار الدورة الدموية
اضطرابات النزيف
علاج مضاد للتخثر (مميعات الدم)
اللولب في مكانه
فشل الغدة الكظرية المزمن
البورفيريا الموروثة


ويعد قرار إنهاء الحمل شخصيا للغاية؛ وقد يناقش مقدمو الرعاية الصحية، المشاعر والمخاطر والفوائد والإمكانيات الأخرى، ويفكرون في اختياراتك؛ لإرشادك لاتخاذ القرار الصحيح.

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