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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وحم تناول الثلج أثناء الحمل.. فوائده ومخاطره

أضرار تناول الحامل
أضرار تناول الحامل الثلج

تتوحم بعض النساء الحوامل على تناول الثلج، مما يجعلهن يقعن فى حيرة هل تناول الثلج أثناء الحمل يمثل أضرارا أم له فوائد؟ 
 

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فوائد تناول الثلج أثناء الحمل 

 

يهدئ الجسم ويخفض درجة الحرارة الأساسية

يرطب الجسم
على الرغم من أن تناول الثلج يوفر الترطيب ، إلا أنه ليس بديلاً لمياه الشرب بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر للثلج إلى مشاكل صحية.

ما هي مخاطر  الإفراط في تناول الثلج أثناء الحمل؟

 

فيما يلي بعض المضاعفات المرتبطة باستهلاك الثلج أثناء الحمل  :

تلف الأسنان والمينا
عدوى اللثة وتسوس الأسنان
تعديلات الفك
يسبب  مضاعفات غير شائعة مثل النوبات
اضطرابات التمثيل الغذائي مثل التسمم
وفقًا لإحدى الدراسات ، قد يكون محيط رأس هؤلاء الأطفال أصغر من المتوسط.
 

كيف يمكن الحافز على تناول الثلج عند التعامل مع الحامل؟

وحم تناول الثلج ، يجب أن يضمن ممارس طبي متمرس ما إذا كانت الأعراض تتطلب التدخل أثناء الحمل. يمكن معالجة مضغ الثلج بواسطة.

اختبار النقص : إذا تم العثور على نقص الحديد ، فإن استعادة توازن المغذيات والكهارل عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد واستهلاك مكملات الحديد يمكن أن يساعد.
الاستشارة : يمكن أن يكون للبيكا أصل نفسي . ومن ثم ، يوصى باستشارة طبيب نفساني متبوعًا بالمشورة والتقييم. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الأدوية ذات التأثير النفساني مثل مضادات الاكتئاب في تقليل الأعراض.

استهلاك الثلج هو اضطراب شائع في الأكل ، يظهر غالبًا في الفترة الأولى من الحمل، سببها الدقيق غير معروف وغير ضار إذا تم استخدامه باعتدال، ومع ذلك ، يمكن أن تشير البيكا إلى نقص المعادن أو انخفاض مستويات الهيموجلوبين. على الرغم من أن النساء عمومًا يحافظن على خصوصية عاداتهن القلبية ، ففكري في زيارة طبيبك إذا استمرت الأعراض لأكثر من شهر.

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