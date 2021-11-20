الأسباب الأكثر شيوعًا لـ آلام المفاصل خلال فترة الحمل .. وطرق علاجها سريعا بمساعدة التمارين السليمة والتغذية الجيدة

تحدث آلام الركبة عند الحامل لأسباب متعددة

تناول اوميجا 3 يعالج آلام المفاصل للحامل

يجب العناية بالجسم والمفاصل أثناء الحمل بمساعدة التمارين السليمة والتغذية الجيدة

خلال فترة الحمل ، يمر جسم المرأة بتغييرات عديدة، لوحظ أيضًا آلام المفاصل المتكررة أو آلام العضلات عند النساء الحوامل بسبب زيادة وزن الجسم الناجم عن نمو الطفل.



ألم المفاصل أثناء الحمل لا يشير إلى أي ضرر أو مضاعفات وهو أمر شائع. ومع ذلك ، قد يصعب عليك التنقل. يمكن أن يختلف مستوى الإزعاج اعتمادًا على المفصل المصاب.

اقرأ عن المفاصل الشائعة المتأثرة بالألم وعلاجها وعلاجات آلام المفاصل أثناء الحمل وفقا لما نشره موقع هيلثي.



المناطق الشائعة لآلام المفاصل أثناء الحمل



قد تحدث آلام المفاصل أثناء الحمل في أي مفصل من الجسم ، ولكن قد تكون بعض المفاصل أكثر عرضة من غيرها.

المفصل العجزي الحرقفي / مفصل الورك: تساعد الهرمونات التي يتم إطلاقها أثناء الحمل على استرخاء عضلات مفصل الحوض ، مما يؤدي بدوره إلى دوران المفصل العجزي الحرقفي أو مفصل الورك ، مما يسبب الألم. في بعض الأحيان ، قد يؤدي وزن الطفل أيضًا إلى إجهاد إضافي على مفاصل الورك ويسبب الألم.

أسفل الظهر / أسفل الظهر: آلام الظهر شائعة جدًا أثناء الحمل. ويحدث ذلك نتيجة لتليين وتمتد من الأربطة، وإعداد قناة الولادة ل عمل . يمكن أن يؤدي شد الأربطة إلى الضغط على مفاصل أسفل الظهر ومنطقة الحوض ، مما يؤدي إلى آلام الظهر.



الركبة: قد يحدث ألم الركبة أثناء الحمل لعدة أسباب مثل زيادة الوزن وتغير المشية بسبب شكل البطن الجديد وعدم الراحة الكافية. في العديد من الحالات ، يمكن أن يحدث ألم الركبة بسبب النشاط البدني غير الكافي. قد تكون النساء الحوامل اللاتي يعانين من نمط حياة خامل أكثر عرضة لألم الركبة.

ارتفاق العانة / مفصل الحوض: هو مفصل بين عظام الورك. يحدث الألم في مفصل الحوض أثناء الحمل في الغالب بسبب استرخاء أربطة وعضلات الحوض بواسطة الهرمونات. تساعد هذه التغيرات الهرمونية في تحضير الجسم للولادة . يشار أيضًا إلى ألم مفصل الحوض أحيانًا بألم حزام الحوض المرتبط بالحمل .





علاج آلام المفاصل أثناء الحمل



يمكن أن تسبب آلام المفاصل أثناء الحمل عدم الراحة أثناء الحركة أو القيام بأي نشاط بدني آخر . لذلك من المهم العناية بالجسم والمفاصل أثناء الحمل بمساعدة التمارين السليمة والتغذية الجيدة. في حالة تفاقم آلام مفاصلك ، يُنصح باستشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن.



فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لعلاج آلام المفاصل أثناء الحمل.

العلاج الساخن أو البارد: يمكنك وضع كيس ماء ساخن على المفصل المصاب لتخفيف الألم حيث تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتسهيل الدورة الدموية . يمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج لتخدير المنطقة وتسكين الألم.



استخدام الجبائر: الجبيرة هي جهاز يستخدم لدعم العظام وتقليل الألم. يمكن استخدام الجبائر للتخفيف من آلام اليدين أو الركبتين



تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية: من المعروف أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تمتلك خصائص مسكنة وقد تقلل من آلام المفاصل بشكل كبير . لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل الأسماك أو المكسرات ، قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل.

ارتداء أحذية مريحة: تجنب الأحذية ذات الكعب العالي والنعال الصلبة. اختر الأحذية المريحة ذات النعال المسطحة والناعمة التي تسند قدمك وتدعمها.



جرب تمارين خفيفة: يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الخفيفة أو الإطالة في الحفاظ على مفاصلك صحية ومرنة. قد يكون من المفيد المشي وبعض تمارين الإطالة البسيطة التي لا ترهق بطنك.



ارفعي قدميك: نامي على جانبك مع رفع قدمك قليلًا باستخدام وسادة. يمكن أن يقلل من الضغط على الركبتين وقد يخفف آلام الركبة لدى بعض النساء الحوامل