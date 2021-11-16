الإجهاض الجراحي.. أنواعه وأسبابه.. طريقة التحضير للعملية.. التكلفة والفعالية.. وأهم المضاعفات

الإجهاض الجراحي يزيل محتويات الحمل من الرحم

يتم تحضير عنق الرحم قبل الجراحة بيوم

الإجهاض الجراحي هو إجراء لإزالة محتويات الحمل من الرحم من خلال عنق الرحم باستخدام أدوات خاصة. تتم هذه الإجراءات فقط في العيادات أو المستشفيات المرخصة من قبل أطباء معتمدين من مجلس الإدارة. يوصى عادة بالإجهاض الجراحي بسبب موانع وقيود الإجهاض الدوائي في حالة ما.

لا تستغرق عمليات الإجهاض الجراحية وقتًا طويلاً ، ويمكن لمعظم النساء العودة إلى المنزل في نفس اليوم. ومع ذلك ، فإن الإجراء له أيضًا مضاعفات مثل العدوى والنزيف والإصابات. يمكنك مناقشة الفوائد والمخاطر مع مقدم الرعاية الصحية واختيار أفضل طريقة للإجهاض بناءً على العوامل الفردية والسياسات القانونية.

نستعرض من خلال السطور أنواع إجراءات الإجهاض الجراحي وأسبابها وإعدادها وإجراءاتها ومضاعفاتها وفعاليتها.

أنواع الإجهاض الجراحي



بناءً على طريقة الإجراء ، يمكن أن يكون الإجهاض الجراحي من الأنواع التالية .

1. الشفط الفراغي



الشفط بالشفط ، والذي يسمى أيضًا الشفط بالشفط ، يزيل الجنين ونواتج الحمل عن طريق الشفط اللطيف. يتم إجراء هذا الإجراء تحت التخدير أو التخدير الموضعي أو التخدير العام ، اعتمادًا على العوامل الفردية.

إذا كان الحمل يصل إلى 14 أسبوعًا ، يتم إعطاء مخدر موضعي. ومع ذلك ، فإن الحمل بعد 14 أسبوعًا يتطلب إجراءات تحت التخدير العام أو التخدير.

2. التوسع والإخلاء (D&E)

التوسيع والتفريغ (D&E) هو إجراء جراحي يتضمن توسيع عنق الرحم وتفريغ الرحم. عادة ما يتم ذلك بين 15 و 24 أسبوعًا (بعد الأشهر الثلاثة الأولى) من الحمل.

يتم تحضير عنق الرحم قبل الجراحة بيوم. بعد ذلك ، تحت التخدير العام ، يتم استخدام الملقط لإزالة محتويات الحمل من الرحم.



أسباب الإجهاض الجراحي



يُنظر في الإجهاض الجراحي إذا كان عمر الحمل أكبر من الحد الموصى به أو إذا كانت هناك موانع لإجراء الإجهاض الدوائي. قد تشمل أسباب الإجهاض :

يعاني الطفل من عيوب خلقية أو مشاكل وراثية

الحمل ضار بحياة الأم (الإجهاض العلاجي)

قرار الأمهات الشخصي بعدم الاستمرار في الحمل

نتج الحمل عن أحداث صادمة ، مثل الاعتداء الجنسي

في بعض الحالات ، قد لا يكون الإجهاض الدوائي خيارًا ، مما يجعل الإجهاض الجراحي هو البديل الوحيد. قد تشمل موانع الاستعمال الشائعة للإجهاض الدوائي :



حساسية من حبوب الإجهاض أو الحقن

الحمل خارج الرحم المشتبه به

عدم استقرار الدورة الدموية

اضطرابات النزيف

علاج مضاد للتخثر (مميعات الدم)

اللولب في مكانه

فشل الغدة الكظرية المزمن

البورفيريا الموروثة

قرار إنهاء الحمل شخصي للغاية. قد يناقش مقدمو الرعاية الصحية المشاعر والمخاطر والفوائد والإمكانيات الأخرى ويفكرون في اختياراتك لإرشادك لاتخاذ القرار الصحيح.

التحضير للإجهاض الجراحي

وفقًا لإرشادات السياسة السريرية للاتحاد الوطني للإجهاض 2020 لرعاية الإجهاض ، يتم تقديم المشورة لجميع النساء أو الأزواج الذين يفكرون في الإجهاض دون إصدار أحكام بشأن الاحتمالات الأخرى.

و الخطوات لإعداد الإجهاض يمكن أن تشمل :



يمكن إجراء جلسات التثقيف الصحي ، وقد تستغرق حوالي 20 إلى 40 دقيقة. قد يناقش مقدمو الرعاية الصحية خيارات مثل استمرار الحمل والتبني والأبوة والأمومة وإنهاء الحمل. قد يناقشون أيضًا طرق تحديد النسل المستقبلية (منع الحمل). إذا رغبت في إنهاء الحمل ، فقد يناقش الأطباء مخاطر وفوائد وتفاصيل إجراءات الإجهاض.

سيراجع الأطباء تاريخك الطبي ، والاختبارات المعملية ، وصور الموجات فوق الصوتية لتقدير عمر الحمل. بناءً على عمر الحمل وعوامل أخرى ، يتم التخطيط لطريقة الإجهاض.

تحقق من معلومات التأمين واجمع الدفعة المشتركة إذا كان ذلك ممكنًا قبل الإجراء.

يتم توقيع الموافقة المسبقة قبل الإجراء بعد مناقشة التفاصيل.

يتم تقييم العناصر الحيوية ، مثل النبض وضغط الدم والوزن ، قبل الإجراء ، ويتم إعطاء التخدير المناسب.

يتم ضمان خصوصية وسلامة الإجراء في جميع العيادات المعتمدة ، ولم يتم تحديد أي امرأة في منطقة الانتظار على أنها ترغب في الإجهاض. إذن ولي الأمر مطلوب لعمليات إجهاض القاصرين (أقل من 18 عامًا) والأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

إجراءات الإجهاض الجراح يمكن لأطباء التوليد وأمراض النساء المعتمدين من البورد إجراء عمليات الإجهاض الجراحية إذا كانت هناك أسباب وجيهة. بعد التخدير يمكن أن تشمل خطوات التوسيع والإخلاء :

يتم ملاحظة المهبل وعنق الرحم باستخدام منظار ويتم تعقيمهما

يتم شد (توسع) عنق الرحم بواسطة قضبان رفيعة تسمى الموسعات

يتم إدخال ملقط ضيق في الرحم وإزالة محتويات الحمل

يتم إدخال أنبوب متصل بآلة الشفط في عنق الرحم ، ويتم إخراج محتويات الحمل المتبقية من الرحم

قد يستغرق إجراء التوسيع والإخلاء (D&E) من 10 إلى 20 دقيقة ، ولا يشعر بالألم أثناء العملية. بعد الإجراء ، سيتم نقلك إلى منطقة الإفاقة. لا ينصح بالقيادة لمدة 24 ساعة بعد التخدير.

في إجراء الشفط ، يتم وضع موسعات عنق الرحم قبل العملية بيوم واحد أو قبلها بساعات قليلة. في خطوات الشفط ويمكن أن تشمل:

يتم إدخال منظار بعد وضعه في وضعية فحص الحوض ، ويتم تعقيم المهبل وعنق الرحم

يتم حقن مخدر موضعي لتخدير عنق الرحم ، ويتم إعطاء دواء للألم أو التخدير عن طريق الوريد أو عن طريق الفم ؛ يمكن أيضًا إعطاء الأدوية لتقليل فقدان الدم ، مثل فازوبريسين

يتسع عنق الرحم ، ويتم إدخال القنية (الأنبوب) عبر عنق الرحم لسحب أنسجة الحمل من الرحم

قد يستغرق الشفط بالمكنسة الكهربائية من 10 إلى 15 دقيقة ، وقد تشعر بعض النساء بالغثيان أو التعرق أو الإغماء بعد العملية

قد تحتاج بعض النساء إلى إجراء تمدد وكحت (D&C) بعد الشفط بالتخلية إذا بقيت أي أنسجة حمل في الرحم

غالبًا ما يستخدم الميزوبروستول لتليين عنق الرحم عند بعض النساء قبل إجراء الإجهاض الجراحي. يتم إعطاء حقن المضادات الحيوية أيضًا قبل الإجراء لمنع العدوى.

الشفاء بعد الإجهاض الجراحي

يمكنك العودة إلى المنزل في نفس يوم الإجراء إذا لم تكن هناك مضاعفات. ومع ذلك ، قد تحتاج النساء اللائي خضعن للتخدير إلى المساعدة وغالبًا ما يبقين في المستشفى أو يتم تحذيرهن للقيام بأنشطة معينة مثل القيادة لمدة 24 ساعة.



بين النساء اللواتي يتلقين التخدير الموضعي ، يمكن ملاحظة الشفاء بشكل أسرع إذا تم إجراؤه قبل 14 أسبوعًا ، وغالبًا ما يمكن للنساء العودة إلى المنزل دون رقابة والقيادة في وقت أقرب. ومع ذلك ، مع جميع أنواع الإجهاض الجراحي ، فإن زيادة عمر الحمل يمكن أن يؤدي إلى تعافي أبطأ .

يتم وصف المضادات الحيوية عند التفريغ ، وقد يصف الطبيب أيضًا وسائل منع الحمل في بعض الحالات. قد يستمر النزيف والمغص لمدة أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك ، يمكن لمعظم النساء العودة إلى عملهن وأنشطتهن في غضون يوم أو يومين بعد الإجهاض الجراحي. ومع ذلك ، يمكنك اتباع تعليمات الرعاية التي يقدمها الطبيب حتى تتعافى تمامًا. ليست هناك حاجة لزيارات المتابعة ما لم تكن هناك مضاعفات.

تكلفة وفعالية الإجهاض الجراحي

يمكن أن تختلف تكلفة الإجهاض الجراحي بناءً على عدة عوامل ، بما في ذلك نوع الإجراء وعمر الحمل والرعاية الداعمة الأخرى التي تتطلبها المرأة ، إن وجدت. في بعض الحالات ، قد ترتبط التكلفة المتزايدة بتحسين النتائج. على سبيل المثال ، وجدت دراسة عن تحليل تكلفة إجراءات الإجهاض الجراحي زيادة في التكلفة قدرها 336 دولارًا مرتبطة بزيادة الفعالية بنسبة 13٪. كانت هذه التحليلات حساسة لاحتمالية النجاح وتكلفة الزيارة والزيارات الإضافية. كانت إجراءات المرضى الداخليين أكثر تكلفة من الشفط الفراغي للمرضى الخارجيين .

الإجراءات المبكرة أكثر فعالية من حيث التكلفة من المراحل المتقدمة ، اعتمادًا على الظروف الأخرى. قد تزداد التكلفة إذا احتاجت المرأة إلى مزيد من الأدوية أو المتابعة بسبب المضاعفات.

مضاعفات الإجهاض الجراحي



وفقًا للكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد ، يكون الإجهاض أكثر أمانًا من الولادة إذا تم إجراؤه وفقًا للمبادئ التوجيهية ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ما يقرب من ثلاثة بالمائة من عمليات الإجهاض الجراحية إلى مضاعفات. يعتمد خطر حدوث مضاعفات على أسابيع الحمل. وهذا يعني أنه كلما زاد عمر الحمل ، زادت فرص حدوث مضاعفات .

قد تشمل المضاعفات المحتملة للإجهاض الجراحي :

النزيف الغزير : عادة ما يكون النزيف بعد الإجهاض مشابهاً للحيض. ومع ذلك ، قد تعاني بعض النساء من نزيف حاد (نزيف) بعد الإجهاض الجراحي. قد يتطلب النزيف الحاد نقل الدم وتوسعة وكحت الرحم (D&C).

العدوى: يمكن أن يساهم الإجهاض الجراحي في حدوث عدوى مزمنة تسمى مرض التهاب الحوض (PID) لدى بعض النساء. يمكن أن تشير درجة الحرارة المرتفعة (الحمى) بعد الإجهاض إلى الإصابة بالعدوى وغالبًا ما تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية. يمكن أن تحدث العدوى بسبب انتقال البكتيريا من منطقة العجان ، أو انتقال البكتيريا عن طريق الاتصال الجنسي ، أو إذا لم يتم الإجراء وفقًا لممارسات التعقيم القياسية. إذا تركت العدوى دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى تعفن الدم والصدمة الإنتانية في بعض الحالات.

إصابات الرحم : هناك خطر حدوث تلف في جدار الرحم من الأدوات الجراحية أثناء الإجهاض. يمكن أن يؤدي انثقاب الرحم أثناء الإجهاض إلى النزيف والتهاب الصفاق (التهاب جدار البطن). على الرغم من كونه من المضاعفات النادرة ، إلا أنه يمكن أن يهدد الحياة بسبب فقدان الدم الشديد.

إصابة عنق الرحم : تتم عملية شد (توسع) عنق الرحم قبل الإجهاض الجراحي. يمكن للإجراءات المتعددة أن تضعف عنق الرحم وتؤدي إلى عدم كفاءة عنق الرحم. قد ينفتح عنق رحم غير كفء قبل الولادة لأنه أضعف من أن يظل مغلقًا تحت وطأة نمو الطفل. قد يؤدي هذا إلى الإجهاض في حالات الحمل المستقبلية وغالبًا ما يتطلب تطويق عنق الرحم (غرزة) لتأمين الحمل.

تعد العدوى والنزيف من المضاعفات الشائعة للإجهاض الجراحي. من النادر حدوث إصابات في عنق الرحم والرحم. قد يؤدي إجراء الإجهاض الجراحي في العيادات المعتمدة مع متخصصين معتمدين من مجلس الإدارة إلى تقليل مخاطر هذه المضاعفات. غالبًا ما ترتبط عمليات الإجهاض غير القانوني بمضاعفات خطيرة وغالبًا ما تتطلب دخول المستشفى لإدارتها.

احتياطات بعد الإجهاض الجراحي



اتبعي توصيات طبيبك لتقليل خطر الإصابة بعد إجراء الإجهاض. عادة ، يوصى باتباع الاحتياطات التالية لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الإجراء أو حتى بضعة أيام بعد توقف النزيف .

تجنب السباحة

استخدمي الفوط الصحية وتجنبي السدادات القطنية أو أكواب الدورة الشهرية

تجنب الجماع

الاستحمام بدلا من الاستحمام أو الساونا

يوصي الأطباء أيضًا بالمتابعة والخطط للحمل التالي بناءً على أسباب الإجهاض.

الإجهاض الطبي مقابل. الإجهاض الجراحي

يمكن للمرأة أن تختار الإجهاض الجراحي بناءً على سياسات الدولة وعمر الحمل. إنها إيجابيات وسلبيات لكل من الإجهاض الطبي والجراحي. يمكنك الموازنة بين مخاطر وفوائد كل إجراء مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واختيار أفضل طريقة لك.

قد تساعد المساعدة في اتخاذ القرار على موقع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) في اتخاذ القرار بناءً على الأدلة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الجدول أدناه في مقارنة فوائد ومخاطر الإجهاض الطبي والجراحي .

الإجهاض الدوائي الإجهاض الجراحي



إجراء يتم إعطاء دواءين لإنهاء الحمل العملية مطلوبة لإزالة الحمل

موقع في المنزل أو العيادة أو المستشفى حسب أسبوع الحمل في العيادة أو المستشفى

وضوح منتجات الحمل سترى منتجات الحمل تمر ؛ قد تكون أكثر وضوحا بعد تسعة أسابيع من الحمل لن ترى أي منتجات حمل



مؤلم عند تمرير المنتجات ؛ قد يشعر ببعض الألم لبضعة أيام أو أسابيع ولكن يمكن التحكم فيه باستخدام المسكنات



لا تشعر بالألم حتى تستيقظ من التخدير. قد تكون هناك حاجة إلى المسكنات للسيطرة على آلام ما بعد الإجهاض

نزيف يكون النزيف المهبلي أكثر غزارة من المعتاد ، حيث يستمر لمدة تصل إلى 12 يومًا ولكنه يتناقص تدريجيًا

يكون النزيف المهبلي أكثر غزارة من المعتاد ، ويستمر لمدة أسبوع ولكنه يتناقص تدريجيًا

المضاعفات قصيرة المدى قد تسبب حبوب الإجهاض الغثيان والقيء والإسهال لدى 100 امرأة أو أكثر من كل 1000 امرأة

قد تعاني واحدة من كل 1000 امرأة من مضاعفات خطيرة مثل تعفن الدم أو إصابة الرحم أو نزيف حاد

قد تزداد المخاطر مع تقدم الحمل



قد يحدث الغثيان والقيء والإسهال لدى 100 امرأة أو أكثر من بين 1000 امرأة ممن استخدمن أدوية تليين عنق الرحم

قد تحدث مضاعفات خطيرة مثل النزيف الحاد أو الإصابات أو الإنتان لدى واحدة من كل 1000 امرأة.

في حالات نادرة ، قد تحدث مضاعفات متعلقة بالتخدير



يلزم إجراء فحص أو اختبار حمل بعد أسبوعين إذا تم إجراؤه في المنزل ؛ ليس مطلوبًا عادةً إذا تم إجراؤه في العيادة أو المستشفيات



عادة لا تكون مطلوبة

احتمال إجراء آخر لإكمال الإجهاض تحتاج حوالي 70 من كل 1000 امرأة إلى إجراء جراحي لإكمال الإجهاض تحتاج حوالي 35 من كل 1000 امرأة إلى مزيد من الجراحة لإكمال الإجهاض .

متى تطلب المساعدة الطبية

يمكنك الاتصال بطبيبك أو زيارة غرفة الطوارئ إذا أصبت بالحمى أو نزيف حاد بعد إجراء الإجهاض. تتطلب التقلصات الشديدة أو آلام البطن أيضًا رعاية طبية. لا تتردد أبدًا في الاتصال بطبيبك واسأل عما إذا كان لديك أي مخاوف بعد الجراحة.

يمكن الحصول على حبوب منع الحمل أو حقن منع الحمل من مكتب الطبيب لتحديد النسل بعد الإجهاض. يمكنك أيضًا مناقشة استخدام وسائل منع الحمل الأخرى ، مثل الأجهزة الرحمية وطرق الحاجز ، ومدى فعاليتها مع مقدمي الرعاية الصحية.

يمكن أن يكون الإجهاض الجراحي بديلاً للإجهاض الدوائي ، خاصة في حالات تقدم سن الحمل. نظرًا لأن الإجراء جراحي ، تأكد من اختيار عيادة جيدة ومعتمدة. ناقش الإجراء ونتائجه ، بما في ذلك المضاعفات ، على نطاق واسع مع الطبيب. ضع في اعتبارك استخدام موانع الحمل بعد الإجهاض لمنع الحمل غير المرغوب فيه في المستقبل