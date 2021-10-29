اغتصاب فتاة على يد جدها والأهل يرفضوا الإجهاض

تعرضت طفلة بالغة من العمر 11 عاما، للإغتصاب على يد جدها ورفضت عائلتها إجهاض الجنين واستكمال الحمل للشهور الأخيرة بدلا من الإجهاض و تعريض حياة الطفلة للخطر .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن جريمة اغتصاب بشعة هوت ارجاء بوليفيا بعدما اكتشفت طفلة انها حامل عقب إخبارها لصديقتها بأنها تشعر بحركة غريبة في منطقة البطن لديها .



في البداية ايدت الأسرة فكرة الإجهاض و التخلي عن الجنين إلا أن الكنيسة الكاثوليكي في بوليفيا كان لها رأي آخر، وقضت بمنع إجهاض الجنين واستمرار الحمل حتى الولادة و أنصاعت الأسرة إلى رأي الكنيسة .



و بحسب ما نشرته الصحيفة ، فإن الطفلة تعرضت للإغتصاب على يد جدها، و بات الأمر واضحا أمام العائلة حينما اعترفت الطفلة التي رفضت وسائل الإعلام في بوليفيا الإفصاح عن اسمها، بأنها حامل بعد إغتصاب جدها لها .



جدير بالذكر أن إحدى السيدات التي ترعى حقوق المرأه في بوليفيا، اكدت أن القانون يجيز إجهاض الفتاة لأنها مازالت طفلة وزلا يمكن أن تتحمل مسئولية الأمومة في ذلك السن الصغير، أما عن الجد فقد وضعته الشرطة البوليفية في السجن لحين الإنتهاء من التحقيقات.