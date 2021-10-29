عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اغتصاب فتاة على يد جدها والأهل يرفضوا الإجهاض

صدى البلد

تعرضت طفلة بالغة من العمر 11 عاما، للإغتصاب على يد جدها ورفضت عائلتها إجهاض الجنين واستكمال الحمل للشهور الأخيرة بدلا من الإجهاض و تعريض حياة الطفلة للخطر . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن جريمة اغتصاب بشعة هوت ارجاء بوليفيا بعدما اكتشفت طفلة انها حامل عقب إخبارها لصديقتها بأنها تشعر بحركة غريبة في منطقة البطن لديها . 

txt

جريمة الحي الهادي.. اغتصاب فتاة المعادي في عيد ميلادها الـ 17|نوستالجيا

txt

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

 


في البداية ايدت الأسرة فكرة الإجهاض و التخلي عن الجنين إلا أن الكنيسة الكاثوليكي في بوليفيا كان لها رأي آخر، وقضت بمنع إجهاض الجنين واستمرار الحمل حتى الولادة و أنصاعت الأسرة إلى رأي الكنيسة .


و بحسب ما نشرته الصحيفة ، فإن الطفلة تعرضت للإغتصاب على يد جدها، و بات الأمر واضحا أمام العائلة حينما اعترفت الطفلة التي رفضت وسائل الإعلام في بوليفيا الإفصاح عن اسمها، بأنها حامل بعد إغتصاب جدها لها . 


جدير بالذكر أن إحدى السيدات التي ترعى حقوق المرأه في بوليفيا، اكدت أن القانون يجيز إجهاض الفتاة  لأنها مازالت طفلة وزلا يمكن أن تتحمل مسئولية الأمومة في ذلك السن الصغير، أما عن الجد فقد وضعته الشرطة البوليفية في السجن لحين الإنتهاء من التحقيقات. 

ترشيحاتنا

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022 .. صور

اليوم.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

نور لك يوم القيامة.. سر قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف

آبل تطلق خدمة بث الموسيقى والفيديو "ميوزيك" لأجهزة بلايستيشن 5

مخلوقات ميتة على طول هذا الشاطئ .. ما السبب ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ