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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحميك من 6 أمراض .. فوائد عصير الثوم

الثوم
الثوم

فوائد صحية عديدة لعصيرالثوم لصحتك فهو يزيل السموم من الجسم ويساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم والكوليسترول ونزلات البرد.. كما أنه يفيد البشرة  ، ويمنع تساقط الشعر، ويمنع عدوى الكلى إليك العديد من الفوائد الصحية وفقا لموقع parentinghealthy


1-يخلص الجسم من  السموم


إن تناول الثوم النيء والماء يوميًا يخلص جسمك من السموم التي قد تستهلكها من خلال تناول الأطعمة الدهنية. عندما لا تحتوي أجسامنا على مجموعة من السموم التي تثقل كاهلها ، فإنك ستكافح كل شيء من السرطان إلى الاكتئاب.

2-يحافظ على مستوى السكر في الدم طبيعيا


يمكن لمرضى السكر دمج عصير الثوم في نظامهم الغذائي  فهو يعزز مستويات الأنسولين التي تحدث بشكل طبيعي داخل الكبد 

3-يساعد في مرض السل


يحتويالثوم  على عنصر يسمى الأليسين. يعمل الأليسين داخل الجسم للمساعدة في منع تكاثر البكتيريا داخل الجسم. 
 

 

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4-تقليل أعراض نزلات البرد
 

يمكن أن يساعد خلط مستخلص الثوم الخام بالماء عدة مرات كل يوم على التخلص من السعال. تفاحة كل يوم تغنيك عن الطبيب ، وكذلك الثوم بدلاً من ذلك. كما أن لها خصائص ممتازة مضادة للالتهابات تساعد في كبح السعال والربو ونزلات البرد

5-يقلل من نسبة الكوليسترول


 يساعد الثوم جسمك على تعزيز فوائد الدواء لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

6- صحة العين


للثوم خصائص مضادة للميكروبات تساعد على الحفاظ على صحة العين. فهي غنية بالكبريت ، والتي ثبت أنها تساعد في تكوين إعتام عدسة العين. مع تقدمك في العمر ، يمكن أن يصبح إعتام عدسة العين خطرًا ، وفي بعض الأحيان لا تعرف حتى أنك مصاب به إلا بعد فوات الأوان.
تساعد خصائص الثوم أيضًا في علاج الالتهابات ، مما يساعد في مكافحة بعض أمراض العيون ، والتي تحدث أيضًا مع مرض السكري. 

الثوم عصيرالثوم مستويات الجلوكوز السموم مرض السل مستوي السكر

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