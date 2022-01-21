من اليمن.. طريقة عمل المضبي مع سلطة الزبادي وخبز الثوم

يعد المطبخ اليمني يختلف بأصنافه عن اكلات دول الخليج المختلفة ونقدم لكي اليوم سفرة متنوعة من الأكلات اليمنية من المضبي اليمني والسلطة والخبز .

طريقة عمل المضبي اليمني

- مقادير المضبي اليمني

* كيلو لحم رضيع

* خمس فصوص ثوم

* ملح حسب الرغبة

* عصير ليمونة

* ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

* ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

* ملعقة صغيرة كمون مطحون

- طريقة تحضير المضبي اليمني





* ينظف اللحم جيدا

* تخلط التوابل جميعا من الفلفل الأسود والكمون والثوم المهروس والملح وعصير الليمون وثلاث ملاعق و طعام زيت زيتون ويتبل به اللحمة وتترك لمدة نصف ساعة

* نضع اللحم المتبل داخل القصدير ونضعها على الفحم لمدة ( 20 – 30 ) دقيقة حتى ينضج جيدا

* يزين بالبقدونس المفروم وحلقات الطماطم والليمون

* يقدم ساخنا مع خبز التنور

كما يمكن تقدم مع سلطة الزبادي اليمني خبز الثوم اليمني وإليكم الطريقة

- مقادير خبز الثوم اليمني

* 2 أكواب دقيق ( 300 جرام )

* كوب شوفان ( 150 جرام )

* كوب طحين بر بالنخالة ( 150 جرام )

* 4 ملاعق طعام حليب بودرة

* كوب زبادي ( 150 ملي )

* كوب ماء دافي ( 150 ملي )

* 5 ملاعق طعام زيت الزيتون أو أي زيت آخر

* ملعقة طعام بيكينج بودر

* ملعقة طعام خميرة فورية

* 4 فصوص ثوم مطحون

* 2 ملاعق طعام سوه أو شمار مفروم ( طازج )

* 2 ملاعق صغيرة زعتر بالسمسم

* ملعقة صغيرة ملح

- خليط التلميع خبز الثوم اليمني

* ملعقة صغيرة حليب

* صفار البيض

- طريقة تحضير خبز الثوم اليمني

* تخلط جميع المكونات مع بعضها وتترك لتخمر لمدة ساعة

* ثم تشكل دوائر مثل طريقة عمل البان اليمني ثم يدهن سطحها بخليط التلميع وترش بالزعتر

* تخبز فطائرالثوم لمدة ( 15 – 18 ) دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون

- ملاحظات على طريقة تحضير خبز الثوم اليمني

* يمكن إضافة ربع ملعقة خل للتخلص من زفرة البيض

* يمكن استخدام ( 3 ) أكواب دقيق + كوب شوفان

* يمكن إضافة كوب جبن أبيض مبروش إلى العجينة

طريقة عمل الزبادي اليمني

- مقادير الزبادي اليمني

* لتر حليب كامل الدسم بقري أو (۱۸ ملعقة طعام حليب بودرة + لتر ماء)

* علبتان صغيرة زبادي ( حجم ۲۰۰ جرام)

* اناء من نوع استیلنس ستيل أو سلطانية واسعة.

- طريقة تحضير الزبادي اليمني

* يوضع الحليب على النار حتى يغلي ثم يترك ليبرد في درجة حرارة الغرفة.

* يوضع الزبادي داخل المطيبة أو السلطانية ثم يضاف إليه الحليب السابق على دفعات وبمضرب سلك يتم مزج الحليب الجاهز بالزبادي حتى يختفي الزبادي تماما.

* تحضر قدر (طنجرة الضغط) ونضع به مقدار من الماء الساخن ثم نضع الإناء الذي به الزبادي داخل القدر الذي به الماء ويراعى ألا يرتفع الماء ويتسرب إلى داخل الزبادي ثم يغطى الوعاء وكذلك يغطي القدر بإحكام ثم يلف بالبطانية ويترك لمدة ۱۲ ساعة أو حسب حرارة الجو.

* يتم إخراج الزبادي من القدر ونضعه في الثلاجة حيث يكون جاهزللاستعمال.

- ملاحظة على اعداد الزبادي اليمني

* يمكن إضافة ماء الزهر أو عصير التوت أو الزعفران إلى الطريقة رقم (1) لإخفاء نكهة الزيادي وخصوصا للأطفال.