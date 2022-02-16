رئيس الوزراء: مستمرون في طروحات الشركات الحكومية بـ البورصة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في طروحات الشركات الحكومية في البورصة لتوسيع مشاركة لقطاع الخاص الوطني والأجنبي.

وحول استعداد مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء بمقر العاصمة الادارية الجديدة: نحن نتعاون مع جميع الجهات الدولية ونحن كدولة نستفيد من هذه المؤسسات من شهادات هذه المؤسسات في تصنيف اقتصادي ، لأننا ليس في معزل عن العالم .

وقال مدبولي إن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي ليس تعاون نقديا فقط لكنه فنيا أيضا.