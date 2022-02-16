مدبولي: نعمل على تأمين السلع محليا حتي لا نصبح تحت وطأة الصراعات العالمية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مخزون من القمح يكفي لمدة 4 أشهر ونصف ، لافتا إلى أن احتياطاتنا من القمح سوف يكفينا لآخر العام، ولا يوجد قلق مما يحدث في روسيا وأوكرانيا ، ونعمل دائما لتأمين السلع محليا حتى لا نصبح تحت وطأة الصراعات العالمية .

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء بمقر العاصمة الادارية الجديدة: نحن نتعاون مع جميع الجهات الدولية، ونحن كدولة نستفيد من هذه المؤسسات من شهادات هذه المؤسسات في تصنيف اقتصادي ، لأننا ليس في معزل عن العالم .

وقال مدبولي ، إن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي ليس تعاون نقدي فقط لكن فني أيضا.

وحول طروحات الشركات الحكومية في البورصة ، قال إن الحكومة مستمرة في الطروحات، وتوسع في المشاركة لقطاع الخاص الوطني والأجنبي أيضا .