الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن

تعرض سعر الذهب أشهر أعيرة الذهب في مصر علي مدار الشهر الماضي وحتي اليوم الخميس 25-6-2026؛ لنزيف كبير بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المختلفة.

نزيف حاد في عيار 21

وفقد سعر جرام الذهب الأكثر شهرة وهو من عيار 21 الأوسع انتشارًا؛ ما لا يقل عن 1280 جنيهًا علي الأقل في الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

ويشهد سعر المعدن الأصفر حالة من التهاوي داخل محلات الصاغة المصرية كان آخرها 320 جنيها في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث في سعر جرام الذهب 5720 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6537 جنيها للشراء و 6440 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5992 جنيها للشراء و 5903 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5720 جنيها للشراء و 5635 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4902 جنيها للشراء و 4830 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.67 ألف جنيه للشراء و 45.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

وسجل أونصة الذهب 4035 دولار للشراء و 4034 دولار للبيع.