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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الصلاة بالجلابية دون ملابس داخلية؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الصلاة بالجلابية فقط دون ارتداء ملابس داخلية بعد الاغتسال.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الصلاة لها شروط يجب توافرها لصحتها، من أهمها ستر العورة، مشيرًا إلى أن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، ويجب سترها بلباس لا يشف ولا يصف.

وأكد أن ارتداء الجلابية فقط لا حرج فيه إذا كانت ساترة بشكل كامل ولا تكشف لون البشرة أو تفاصيل الجسد، أما إذا كانت شفافة أو قصيرة بحيث تُظهر العورة، فلا تصح الصلاة بها.

وأشار إلى أن من المستحب للمسلم أن يتزين للصلاة ويرتدي أفضل ثيابه، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، لافتًا إلى أن الوقوف بين يدي الله يستوجب الاهتمام بالمظهر كما يفعل الإنسان عند لقاء الناس.

الخشوع في الصلاة

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، حول “كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة والتغلب على السرحان بسبب ضغوط الحياة وكثرة التفكير؟”، مؤكدًا أن السهو في الصلاة أمر شائع، ولذلك شرع الله “سجود السهو”؛ لجبر هذا النقص.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الوصول إلى الخشوع، يبدأ؛ بإدراك أن المصلي يقف بين يدي الله- سبحانه وتعالى-، وأنه في مقام عظيم يستوجب حضور القلب والانتباه.

وأشار إلى أن السرحان في الصلاة غالبًا ما يكون بسبب التفكير في مشكلات الحياة أو الانشغال بالنعم والسعي لتنميتها، لافتًا إلى أن الحل الحقيقي لهذه الأمور بيد الله، وبالتالي لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بها أثناء وقوفه بين يديه- سبحانه-.

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