قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد يعيد مرموش إلى حسابات نادٍ أوروبي كبير
موعد يوم عاشوراء 2026.. هل مستحب صيامه؟
فيلم «غوص في اللاوعي» يصل نهائيات جوائز أكاديمية الطلبة العالمية
كيف نحقق الخشوع في الصلاة ونتخلص من السرحان؟.. أمين الفتوى يجيب
فيفا يكشف قائمة الأكثر تأثيرا في كأس العالم 2026 بعد جولتين.. ميسي ومبابي في الصدارة
برلماني: زيادة المعاشات 15% رسالة دعم واضحة لأصحابها ولكبار السن
ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة
اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف نحقق الخشوع في الصلاة ونتخلص من السرحان؟.. أمين الفتوى يجيب

كيف يتحقق الخشوع في الصلاة
كيف يتحقق الخشوع في الصلاة
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، حول “كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة والتغلب على السرحان بسبب ضغوط الحياة وكثرة التفكير؟”، مؤكدًا أن السهو في الصلاة أمر شائع، ولذلك شرع الله “سجود السهو”؛ لجبر هذا النقص.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة “الناس”، اليوم، أن الوصول إلى الخشوع، يبدأ؛ بإدراك أن المصلي يقف بين يدي الله- سبحانه وتعالى-، وأنه في مقام عظيم يستوجب حضور القلب والانتباه.

وأشار إلى أن السرحان في الصلاة غالبًا ما يكون بسبب التفكير في مشكلات الحياة أو الانشغال بالنعم والسعي لتنميتها، لافتًا إلى أن الحل الحقيقي لهذه الأمور بيد الله، وبالتالي لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بها أثناء وقوفه بين يديه- سبحانه-.

وسائل تحقق الخشوع في الصلاة 

وأضاف أن من الوسائل العملية لتحقيق الخشوع، تذكير النفس دائمًا بأننا في حضرة الله، والعودة سريعًا إلى التركيز إذا حدث شرود، مع تجنب الاسترسال في التفكير، إلى جانب الحرص على قراءة آيات جديدة في الصلاة، ما يساعد على حضور الذهن والتركيز.

وبيّن أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة المعوذتين من أهم الوسائل التي تعين على طرد الوسوسة، مع ضرورة استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله، وهو ما يعين المسلم على تحقيق الخشوع في صلاته.
 

الخشوع في الصلاة السرحان أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

هاري كين

هاري كين يكشف موقفه من تكرار لحظة تاريخية في المونديال

زيدان

زيدان يدرس تعيين زميله السابق في الجهاز الفني الجديد لـ فرنسا

منتخب مصر

منتخب مصر يخوض تدريباته بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد