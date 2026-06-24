قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة
وزيرا خارجية الكويت وأمريكا يبحثان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
فرصة للشراء.. شعبة الذهب: متوسط سعر الجرام عيار 21 بـ 6700 جنيه.. والجنيه الذهب 45600
تكريم 40 عالما وباحثا.. جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2025-2026
أعلى فائدة 22%.. قائمة عوائد شهادات البنك الأهلي 2026
مصدر بالخارجية الفرنسية ينفي عقد لقاء "سري" مع حركة حماس
التأمينات: الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في انفجار جنوب لبنان
الصومال أمام مجلس الأمن: وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لتجنيد الأطفال في النزاعات
محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ
سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم عمل المرأة في السلك الدبلوماسي؟.. أمين الفتوى يجيب

د. علي فخر
د. علي فخر
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم عمل المرأة في السلك الدبلوماسي، خاصة بعد قراءتها بعض الفتاوى التي تُحرّم ذلك، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة في هذا المجال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم، أن الأصل في عمل المرأة هو الجواز، طالما التزمت بالضوابط الشرعية، واستطاعت التوفيق بين مسؤوليات عملها وواجباتها الأسرية.

محاذير شرعية 

وأشار إلى أن العمل في المجال الدبلوماسي لا توجد فيه محاذير شرعية في ذاته، بل هو عمل محترم يخدم الوطن، حيث تمثل المرأة فيه صورة مشرفة لبلدها أمام العالم، وتقوم بدور مهم في خدمة المجتمع.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في طبيعة العمل، وإنما في قدرة الإنسان على تحقيق التوازن بين حياته المهنية والأسرية، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة، بحيث لا يكون هناك تقصير في أي جانب.

وبيّن أن الإسلام لا يمنع العمل الشريف، بل يشجع على الاجتهاد والإتقان، مؤكدًا أن المرأة التي تختار العمل عليها أن تراعي مسؤولياتها، وتحقق التوازن المطلوب، بما يحقق لها النجاح في حياتها الدينية والدنيوية.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى حكم عمل المرأة السلك الدبلوماسي محاذير شرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في محال الصاغة.. تراجع قوي مساء التعاملات

الدواجن وبيض

هبطت 49 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء

أحمد رستم

أحمد رستم: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي

بالصور

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد