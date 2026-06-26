أربع مواجهات تتحدد رسميا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

بدأت ملامح دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 تتكشف بشكل رسمي، بعدما حُسمت أربع مواجهات مرتقبة عقب انتهاء عدد من مباريات دور المجموعات، لتترقب الجماهير انطلاق مرحلة خروج المغلوب التي لا تقبل سوى الفوز.

ويفتتح منتخب جنوب أفريقيا مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة قوية أمام منتخب كندا، مساء الأحد 28 يونيو، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى حجز أولى بطاقات التأهل إلى دور الستة عشر، وسط طموحات كبيرة من الجانبين لمواصلة المشوار في البطولة.

وفي ثاني المواجهات، يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب اليابان، مساء الاثنين 29 يونيو، في مباراة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة، خاصة مع الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان خلال منافسات دور المجموعات، ما يجعل المواجهة واحدة من أبرز مباريات هذا الدور.

أما منتخب هولندا، متصدر مجموعته، فيصطدم بمنتخب المغرب في مواجهة قوية تقام فجر الثلاثاء 30 يونيو، حيث يسعى كل منتخب إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ الدور المقبل، في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالندية والإثارة.

وتختتم المواجهات الأربع المعلنة بلقاء يجمع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب البوسنة والهرسك، فجر الخميس 2 يوليو، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى استغلال الفرصة والتأهل إلى الدور التالي، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين المنتخبين.

المواجهات التي تأكدت رسميًا حتى الآن في دور الـ32:

* جنوب أفريقيا × كندا – الأحد 28 يونيو – الساعة 10:00 مساءً.

* البرازيل × اليابان – الاثنين 29 يونيو – الساعة 8:00 مساءً.

* هولندا × المغرب – الثلاثاء 30 يونيو – الساعة 4:00 فجرًا.

* الولايات المتحدة الأمريكية × البوسنة والهرسك – الخميس 2 يوليو – الساعة 3:00 فجرًا.

ومع استمرار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من المنتظر أن تكتمل بقية مواجهات دور الـ32 خلال الساعات المقبلة، لتتضح الصورة الكاملة للمرحلة التي تشهد بداية الصراع الحقيقي على لقب كأس العالم 2026