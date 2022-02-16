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رئيس التحرير
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تعليم

ضمن "حياة كريمة"

احتفالًا باليوبيل الذهبي.. جامعة طنطا تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لـ1342 مواطنًا

صدى البلد

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة.

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وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى بيان له أن القافلة تأتى فى إطار استعداد الجامعة للاحتفال بيوبيلها الذهبي بالتزامن مع انطلاق "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

أكد رئيس جامعة طنطا استمرار دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع بهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

 

وقال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كثيفًا من الأهالى حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1342 مواطنًا من أهالي القرية.

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وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 77 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى جميع التخصصات.

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وأضاف وكيل طب طنطا، أن القافلة ضمت 15 تخصصا بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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