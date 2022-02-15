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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية:200 ألف نسمة بقرى بسيون سيشهدون تغيرا حقيقيا نحو الحياة الكريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن أكثر من 200 ألف نسمة داخل 4 وحدات محلية تضم 27 قرية و102 عزبة وتابع بمركز بسيون، سيشهدون تغيرا حقيقيا نحو الحياة الكريمة واللائقة من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

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 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم، الثلاثاء، لتفقد عدد من قرى مركز بسيون عقب انضمامها للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، ونجوى العشيري، السكرتير المساعد.

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بدأت الجولة بقرية قرانشو، حيث تفقد “الجمعية الزراعية، ومحطة المياه، ومركز صحة الأسرة، ووحدة الإطفاء، والوحدة المحلية، ومركز الشباب، والمحطة الرئيسة لرفع مياه الصرف الصحي، ومدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوي الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشهيد عبد الله ممدوح الصاوي، ومدرسة قرانشو التجارية، ومدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، ومدرسة أنس بن مالك الثانوية”.

وخلال الجولة، تفقد رحمي عددا من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، كما أشاد المحافظ بمدى تعاون أهالي مركز بسيون والنائب سامح حبيب في توفير عدد كبير من قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

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وتابع محافظ الغربية جولته في قرية الفرستق، حيث تفقد وحدة طب الأسرة، والجمعية الزراعية، ومحطة مياه الفرستق النقالة، ومركز الشباب، واختتمت الجولة بتفقد ترعة الباتنونية، مركز شباب الحداد، جمعية الإصلاح الزراعي وملعب مركز الشباب بقرية ميت الخير ومحطة رفع الصرف الصحي بمحلة اللبن.

يذكر أن مشروعات المبادرة تشمل إدخال خدمات “الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والاتصالات”، إلى جانب “رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وبناء مجمعات زراعية وبيطرية، وإنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، وبناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، وتبطين الترع، وتطوير مراكز الشباب، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف”، وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين.

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رافق المحافظ خلال جولته، منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، والمهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب، والمهندس عبد السلام بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبد السلام جابر، مدير مديرية الري، ويسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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