بعد التحاق كفر الزيات بـ"حياة كريمة".. محافظ الغربية يتابع سير المشروعات

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم أولى الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر الزيات، جاء ذلك عقب انضمام المركز للمبادرة ضمن ٤ مراكز جديدة وهي (قطور، بسيون، المحلة وكفر الزيات)، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وخلال الجولة تفقد المحافظ بقرية دلبشان (مركز الشباب، الوحدة البيطرية، ترعة النعناعية، الوحدة الصحية، البنك الزراعي، وحدة الأطفاء، الوحدة المحليه، محطة المياه ومدارس دلبشان الابتدائية، الإعدادية والثانوية، إلى جانب عدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها.

وتابع محافظ الغربيةجولته بتفقد قرية مشله، حيث تفقد (نقطة الإطفاء، الوحدة المحلية، الوحدة الاجتماعية، مركز الشباب، مدرسة مشلة الثانوية المشتركة، مشلة الابتدائية الجديدة، مشلة الإعدادية المشتركة، مشلة الابتدائية، مشلة الاعدادية بنين)، واختتمت الجولة بتفقد عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في قريتي أكوا الحصة وكفر حشاد.

وأكد رحمي أن اكثر ٤٠٠ الف نسمة بقرى مركز كفر الزيات ستشهد طفرة من خلال تنفيذ المشروعات المتنوعة في ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق، إنشاء الكباري، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و ٩٣ عزبه وتابع.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح هجرس، الأستاذ علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس عبد السلام جابر مدير مديرية الري، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ هاني النمش نائب رئيس مركز كفر الزيات .

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