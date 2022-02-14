عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد التحاق كفر الزيات بـ"حياة كريمة".. محافظ الغربية يتابع سير المشروعات

صدى البلد

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم أولى الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر الزيات، جاء ذلك عقب انضمام المركز  للمبادرة ضمن ٤ مراكز جديدة وهي (قطور، بسيون، المحلة وكفر الزيات)، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

مفتي البوسنة والهرسك: المسلمون في الدول الغربية يواجهون تحديات من نوع آخر

وخلال الجولة تفقد المحافظ بقرية دلبشان (مركز الشباب، الوحدة البيطرية، ترعة النعناعية، الوحدة الصحية، البنك الزراعي، وحدة الأطفاء، الوحدة المحليه، محطة المياه ومدارس دلبشان الابتدائية، الإعدادية والثانوية، إلى جانب عدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها.

تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي في الغربية

وتابع محافظ الغربيةجولته بتفقد قرية مشله، حيث تفقد (نقطة الإطفاء، الوحدة المحلية، الوحدة الاجتماعية، مركز الشباب، مدرسة مشلة الثانوية المشتركة، مشلة الابتدائية الجديدة، مشلة الإعدادية المشتركة، مشلة الابتدائية، مشلة الاعدادية بنين)، واختتمت الجولة بتفقد عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في قريتي أكوا الحصة وكفر حشاد.

وأكد رحمي أن اكثر ٤٠٠ الف نسمة بقرى مركز  كفر الزيات ستشهد طفرة من خلال تنفيذ المشروعات المتنوعة في  ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق، إنشاء الكباري، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و ٩٣ عزبه وتابع.

"الأمن القومي وعلاقته بالمؤامرات الغربية" ضمن فعاليات فوج الفتاة بالأقصر بمعهد إعداد القادة

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح هجرس، الأستاذ علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس عبد السلام جابر مدير مديرية الري، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ هاني النمش نائب رئيس مركز كفر الزيات .

IMG-20220214-WA0047
IMG-20220214-WA0047
IMG-20220214-WA0046
IMG-20220214-WA0046
IMG-20220214-WA0045
IMG-20220214-WA0045
IMG-20220214-WA0044
IMG-20220214-WA0044
محافظ الغربية وزارة الصحة الصرف الصحى تبطين الترع حياة كريمة مياة الشرب كهربا الغاز الطبيعى كفر الزيات مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

علاوة دورية وإجازة أبوّة .. 10 مزايا للعاملين بقانون العمل الجديد

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

إتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل.. غداً

موضوعات متعلقة

تحصين 106 ألاف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار في الغربية

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة: تشكيل لجنة لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين

وزيرة التجارة: الحكومة حرصت على تنفيذ مجموعة من الخطوات لتشجيع الصناعة الوطنية

نيفين جامع: مد فترة إيجار المجمعات الصناعية لـ 10 سنوات

هاني سرى الدين يكشف موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد

السيسي: نفذنا مشروعات تنموية بـ400 مليار دولار خلال 7 سنوات

الرئيس السيسي يوجه رسالة لمذيع سى إن إن.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ