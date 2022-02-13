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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم،  الأحد، 120 ألف رأس ماشية ضد  مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير الماضى وتستمر لمدة شهر.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  133 ألف حيوان من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأوضح "أنور" أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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وناشدت المديرية جميع  المربين التعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجانا ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار عشرة جنيهات وللضأن 2 جنيه وخمسة وسبعون قرشا.

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