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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يطارد قائد سيارة دهس فتاة بشارع البحر بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودهم لتحديد هوية قائد سائق سيارة مسرعة اطاحت بفتاة حال وقوفها بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا.

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كما لم يستطع الأهالي من ضبط  سائق السيارة الذي ترك الفتاة تنزف متأثرة بإصابتها.

كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغا من باستقبال مستشفى طنطا الجامعي فتاة تدعي "سلمي. ا" تبلغ من العمر 19 سنة مصابة بكسور ونزيف كما وضعت تحت الملاحظة.

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كما بإشراف القيادات الأمنية دورها وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ إصابة فتاة صدمتها سيارة تسير بسرعة جنونية اثناء عبور الطريق بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا .

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الفتاة  إلى مستشفى طنطا الجامعي ووضعها تحت الملاحظة، وقام السائق بالهروب من موقع الحادث.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.

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