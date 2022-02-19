مصرع 9 مسجلين خطر واستشهاد ضابط أثناء مداهمة وكر إجرامي في الدقهلية

استشهد اليوم السبت ، ضابط من قوات الأمن المركزى ولقى 9 مسجلين خطر مصرعهم فى محافظة الدقهلية، فجر اليوم، فى تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعدد من العناصر الإجرامية والمسجلين خطر بمنطقة ديمشلت دائرة مركز دكرنس .

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز دكرنس وأكدتها التحريات السرية باتخاذ عدد كبير من المطلوبين أمنيا من تجار السلاح والمخدرات إحدى المناطق المتاخمة لقرية ديمشلت دائرة المركز وكرا لهم ولممارسة نشاطهم بعيدا عن أعين الأمن.

وشن مدير أمن الدقهلية بالتنسيق مع مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام والأمن المركزى بالمحافظة حملة مكبرة على ذلك الوكر لضبط المطلوبين أمنيا لإعادة الإنضباط للمنطقة وفرض الأمن والأمان للمواطنين .

وقاد مدير الأمن ومدير المباحث ومدير قطاع الأمن المركزى حملة مكبرة للمكان الذى يختبأ فيه المسجلين والخارجين، وفور استشعار المطلوبين أمنيا للقوات بادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة مما تسبب فى استشهاد المقدم محمد حسان بركات قائد الكتيبة الثانية قطاع دعم الشهيد محمد السواح وإصابة اثنين

من المجندين، وتبادلت قوات الدعم اطلاق الرصاص مما أدى إلى مصرع 9 من تجار المخدرات والسلاح.

وتمكنت القوات من ضبط كمية كبيرة من المخدرات " نبات الحشيش والبانحو" و 7 بنادق آلية وكمية من الرصاص لذات الأسلحة و3 فرد خرطوش ورصاص من ذات السلاح .

وأكد مصدر امنى أن المتوفين مسجلين خطر فرض سيطرة ونفوذ تجارة مخدرات وسلاح ومطلوبين أمنيا في عدد من القضايا "قتل وشروع في قتل وبلطجة ومقاومة سلطات"، وأشارت المصادر إلى أنه مازالت الملاحقات الأمنية مستمرة للقضاء على البؤر الإجرامية بمراكز دكرنس ومنية النصر والمنزلة والمطرية.