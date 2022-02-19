عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 9 مسجلين خطر واستشهاد ضابط أثناء مداهمة وكر إجرامي في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

استشهد  اليوم السبت ، ضابط من قوات الأمن المركزى ولقى 9 مسجلين خطر مصرعهم فى محافظة الدقهلية، فجر اليوم، فى تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعدد من العناصر الإجرامية والمسجلين خطر بمنطقة ديمشلت دائرة مركز دكرنس . 

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز دكرنس وأكدتها التحريات السرية باتخاذ عدد كبير من المطلوبين أمنيا من تجار السلاح والمخدرات إحدى المناطق المتاخمة لقرية ديمشلت دائرة المركز وكرا لهم ولممارسة نشاطهم بعيدا عن أعين الأمن. 

وشن مدير أمن الدقهلية بالتنسيق مع مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام والأمن المركزى بالمحافظة حملة مكبرة على ذلك الوكر لضبط المطلوبين أمنيا لإعادة الإنضباط للمنطقة وفرض الأمن والأمان للمواطنين . 

وقاد مدير الأمن ومدير المباحث ومدير قطاع الأمن المركزى  حملة مكبرة للمكان الذى يختبأ فيه المسجلين والخارجين، وفور استشعار المطلوبين أمنيا للقوات بادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة مما تسبب فى استشهاد المقدم محمد حسان بركات قائد الكتيبة الثانية قطاع دعم الشهيد محمد السواح وإصابة اثنين
من المجندين، وتبادلت  قوات الدعم اطلاق الرصاص مما أدى إلى مصرع 9 من تجار المخدرات والسلاح. 

وتمكنت القوات من ضبط كمية كبيرة من المخدرات " نبات الحشيش والبانحو" و 7 بنادق آلية وكمية من الرصاص لذات الأسلحة و3 فرد خرطوش ورصاص من ذات السلاح . 

وأكد مصدر امنى أن المتوفين مسجلين خطر فرض سيطرة ونفوذ تجارة مخدرات وسلاح ومطلوبين أمنيا في عدد من القضايا "قتل وشروع في قتل وبلطجة ومقاومة سلطات"، وأشارت المصادر إلى أنه مازالت الملاحقات الأمنية مستمرة للقضاء على البؤر الإجرامية بمراكز دكرنس ومنية النصر والمنزلة والمطرية.

المخدرات محافظة الدقهلية امن الدقهلية تجارة مخدرات مركز دكرنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بسبب سرعة الرياح .. مصرع طفلتين سقط عليهن سور من أعلى منزل بأسيوط

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

موضوعات متعلقة

تخلص منه عمدا.. الحكم بالإعدام على قاتل مهندس الدقهلية

ترشيحاتنا

شكري: تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ خلال رئاسة مصر للدورة COP27 بشرم الشيخ

عباس شومان :الإسراء والمعراج حقيقة رغم أنف الجهلاء

بوتين خدع الجميع وبيده عناصر الغزو الناجح..الطريق لكييف ممهد والعلم الزائف الأقرب للتنفيذ

وزير النقل: خطة لتنفيذ القطار الكهربائى من دمياط للمنصورة الجديدة مرورا بجمصة

النقل تطلق المرحلة الثانية لمشروع نقل الركاب بمحافظة الدقهلية بـ88 سيارة جديدة..صور

الاهلي يواجه المصري السلومي في كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ