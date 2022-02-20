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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل

فورد تستعرض القدرات
فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة ..

أعلنت شركة فورد عن القدرة الكهربائية و المعدل الرسمي لاستهلاك الطاقة لسيارة موستانج الكهربائية Mach-E R بنسختها الجديدة لعام 2022، وكشفت الشركة من خلال موقع إنسايد آي في الخاص بالسيارات عن توافر العديد من الفئات المختلفة في مميزاتها ومسبة استهلاك الوقود وطريقة السير. 

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل 

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة

 

وتتمتع فئة SR بنظام دفع خلفي RWD وتستهلك بمعدل إجمالي للوقود الكهربائي ما بين الطرق السريعة والطريق داخل المدن ما يعادل 103 أميال لكل جالون، ويصل نظام السير كهربائي لـ 247 ميلا على شحنة واحدة. 

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل 

أما عن فئة الثانية من فورد فهي تعمل بنظام دفع كلي AWD وتستهلك الوقود الكهربائي بمعدل 93 ميلا لكل جالون، ويصب نظام  السير الكهربائي لـ 224 ميلا على شحنة واحدة. 

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل 

وتمتلك فئة ER نظام دفع خلفي RWD تطرح وتستهلك وقود الكهربائي بمعدل 97 ميلا لكل جالون، ونطاق سير كهربائي يصل لـ 303 أميال على شحنة واحدة بين الطرق الداخلية والسريعة. 

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل 

وتعتبر النسخ العاملة بنظام دفع كلي AWD من الفئات التي تستهلك ماا بين الطرق السريعة والطريق داخل المدن ما يعادل 91 ميلا لكل جالون، وتعمل بنطاق سير كهربائي يصل لـ 277 ميلا على شحنة واحدة.

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل 

وعن فئة  Route 1 فهي تعمل بنظام دفع خلفي RWD وتستهلك ما يعادل يعادل 101 ميل لكل جالون، ونطاق سير كهربائي يصل لـ 314 ميلا على شحنة واحدة، على عكس فئة GT / GT Perf التي تعمل بنظام دفع خلفي RWD وتستهلك 84 ميلا لكل جالون، ونطاق سير كهربائي يصل لـ 270 ميل على شحنة واحدة.

فورد تستعرض القدرات الخاصة بـ  موستانج الكهربائية الجديدة .. تفاصيل 
فورد موستانج الكهربائية موستانج الكهربائية Mach-E R بسبب انقطاع الكهرباء

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