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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد F-150 تحصل على ترقيات مبهرة من هينسي .. صور

فورد F-150 تحصل على
فورد F-150 تحصل على ترقيات مبهرة من هينسي

تستمر شركة هينسي رائدة مجال تعديلات السيارت، في وضع اللمسات الساحرة على الكثير من الاصدارات القوية، ومن بين هذه الاصدارات التي حظت بتلك اللمسات هي النسخة فورد F-150 والتي تنتمي إلى فئة البيك اب.

فورد F-150 تحصل على ترقيات مبهرة من هينسي

 

جاءت السيارة فورد F-150 المعدلة بعدة ترقيات سواء كانت من الناحية الفنية، أو من خلال اللمسات الخارجية الخاصة بالتصميم الهيكلي، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 بنزين، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 786 حصانا بدلًا من 406 حصانا.

بالاضافة إلى زيادة اخرى تتعلق بعزم الدوارن لترتفع من 556 إلى 929 نيوتن/متر، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة فورد F-150 المعدلة أن تنطلق من وضع السكون والنقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يتراوح بين 10 و 13 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وامتلكت السيارة فورد F-150 المعدلة عتبات جانبية بارزة لسهولة الصعود إلى مقصورة القيادة والقمرة الداخلية، مع المفهوم الرباعي الابواب الخاص بالنسخة القياسية، بالاضافة إلى صادم امامي حديدي يحمل شعار VENOM المميز محاط بمجموعة من الانوار سواء كانت على الجانبي او ناحية المنتصف.

 

مع المصابيح القياسية والتي تعمل بتقنية LED، والشبكات الامامية صاحبة الفتحات الهوائية المتعددة، بينما ترتكز على جنوط رياضية كبيرة الحجم يبلغ قياسها 20 بوصة مع تصميم هندسي انيق، وعجلات ذات لمسات غائرة وابرزة تمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

فورد F-150 فورد F-150 البيك اب فئة البيك اب F-150 المعدلة

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