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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تشارك بـ 6 سيارات برونكو في معرض SEMA لعام 2021

فورد برونكو
فورد برونكو

مع اقتراب موعد معرض SEMA لعام 2021، تستعد شركة فورد للمشاركة في المعرض المقام في لاس فيجاس بستة سيارات برونكو مخصصة من قبل بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في صناعة خدمات ما بعد البيع.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، من بين السيارات الـ 6 المقدمة من فورد، تعتمد أربع سيارات على طراز فورد برونكو بالحجم الكامل والاثنتان المتبقيتان تعتمدان على برونكو الرياضية، والهدف من المشاركة بهذه التشكيلة هو الجمع بين العملية والتصميم الذكي والتعديلات الإبداعية لتناسب تصميمات SEMA.

 

 تقول فورد إن كل هذه المركبات مدمجة بأجزاء من قسم الأداء الخاص بشركة فورد وبعض الشركاء الآخرين، ومصادر أخرى لخدمات ما بعد البيع.

 

معرض SEMA هو اختصار لـ "جمعية سوق المعدات المتخصصة" وهو أسبوع خاص بصناعة السيارات في ما بعد البيع في لاس فيجاس، هو حدث صناعي خاص بتجار السيارات فقط يجذب هذا الحدث التجاري أكثر من 70 ألفا من العاملين في قطاع السيارات سواء محليا أو دوليا، في كل عام.

 

من أبرز مشاركات فورد في المعرض المنتظر، سيارة "برونكو RTR للطرق الوعرة ذات البابين و مدعومة بمحرك EcoBoost سعة 2.3 لتر وتعتمد على مستوى تقليم Badlands، أما البرونكو الثانية فتعتمد على مستوى تقليم Black Diamond مع نظام تعليق من BDS Suspension، وتتميز برونكو بقدرتها على التحول إلى شاحنة إطفاء مؤقتة مع قسم خلفي مفتوح.

 

 تقدم فورد سيارة وحيدة مزودة بناقل حركة يدوي بسبع سرعات، أما برونكو الرياضية الـ SUV متعددة الاستخدامات فتأتي بتقليم badlands بعوامل تخصيص متنوعة من CGS Performance Parts وهي تتمتع بمجموعة قوية من الترقيات في الأداء، مع عجلات مطروقة مصنوعة من المعدن الصلب وملفوفة بإطارات تويو لجميع التضاريس، مع تحسينات للمصد، ومصابيح الإضاءة، وأضواء أسفل هيكل السيارة. 

SEMA معرض SEMA برونكو فورد فورد برونكو جمعية سوق المعدات المتخصصة SUV

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