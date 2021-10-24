فورد تطلق نسختها الكهربائية Mustang Mach-E GT .. صور

تواصل شركة فورد الأمريكية تعزيز قوتها عبر نسخة كهربائية جديدة تحمل مفهوم GT الرياضية، مستنده إلى الايقونة الفريدة Mustang Mach-E، وتضم باقة من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب مظهرها المميز، إضافة إلى التقنيات الفنية وعناصر مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، مع حزمة عالية الأداء من البطاريات الكهربائية.

الأداء الفني للسيارة فورد Mustang Mach-E GT

تستمد فورد Mustang Mach-E GT قوتها من محرك كهربائي يستطيع ام ينتج قوة اجمالية قدرها 358 كيلووات/487 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 860 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية فقط.

وتوفر الحزمة الفنية الخاصة بالبطاريات مدى سير يبلغ 99 كيلومتر وذلك عند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق باستخدام خصاية الشحن السريع 150 وات، حيث دعمت ببطارية ليثيوم أيون سعة 88 كيلووات قادرة على قطع مسافات تصل إلى 500 كيلومتر وفقا لدورة WLTP.

حصلت السيارة Mustang Mach-E GT الكهربائية على واجهة أمامية ذات مصابيح عدوانية المظهر، مع غطاء للمحرك يحمل لمسات بارزة وغاشرة تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع شبكة امامية يتوسطها حصان موستانج الشهير، بالاضافة غلى مرايات جانبية سوداء ذات اشارات ضوئية.

كما ظهرت بطلاء خارجي باللون البرتقالي، مع اطلالة الكروس اوفر ذات المفهوم رباعي الابواب، وعتبات جانبية بارزة مثل مظهر الصادم الامامي الرياضي، بينما ترتكز على جنوط رياضية تجمع بين اللون الفضي والاسود، بتصميم النجمة متشابكة الاضلاع، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.