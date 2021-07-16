للشاب السعودي ..مواصفات و أسعار فورد موستانج 2021 .. صور

تعتبر النسخة فورد موستانج واحدة من أقوى السيارات والأكثر شهرة حول العالم، حيث اكتسبت مكانة كبيرة نسبة إلى قدراتها القوية في التسارع، مع حزمة التقنيات الفنية الخاصة بقوة المحرك، و الآلات الجر المستخدمة، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية الخاطفة للأنظار و التي تتمتع بالعديد من اللمسات الرياضية.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و أسعار السيارة فورد موستانج موديل 2021 في السعودية.

مواصفات السيارة فورد موستانج موديل 2021

تستمد السيارة فورد موستانج موديل 2021 قوتها من محرك 8 سليندر، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 460 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 570 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 10 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي.

و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة.

بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 12.3 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، و دعمت السيارة من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية و التحكم، حيث اعتمدت من الداخل على عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة لعرض الوسائط، و مقاعد رياضية تعكس الأداء الفني لهذه النسخة، إلى جانب وسائل الامن و السلامة و برامج المكابح عالية التجهيز.

و تأتي السيارة فورد موستانج موديل 2021 بمقدمة مدببة مع مصابيح أمامية عدوانية، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية انيقة، و قدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.783 مم، و عرض يبلغ 2.080 مم، و 1.382 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.720 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر.

أسعار السيارة فورد موستانج موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل FASTBACK GT 2021 بسعر 218,554 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FASTBACK GT PREMIUM 2021 محرك 5000 سي سي بسعر 279,098 ريال.