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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قوة جبارة وعزم دوران أقل… تغييرات فورد موستنج لموديل 2022

فورد موستنج 2022
فورد موستنج 2022

تغييرات الفورد موستنج في موديل 2022 ستأتي بقوة جبارة  وعزم دوران أقل من الموديل الحالي لسنة 2021.

وفقا لموقع "فورد أوثوريتي" المتخصص في أخبار كل سيارات شركة فورد موتورز الأمريكية، المحرك V-8 الاختياري لسيارة فورد موستانج 2022 سيوفر قوة وعزم دوران أقل من موديل 2021، بحيث ستكون أقل بمقدار 10 حصان و 10 أرطال-قدم من عزم الدوران في طرازي فورد موستنج  GT و فورد موستنج  Mach 1، وهو ما أكده بالفعل المتحدث باسم العلامة التجارية الشهيرة، وعلى الرغم من أن فورد لم تعلن السبب الحقيقي وراء هذا التغيير الذي يبدو أنه تراجع إلا أن الشائعات تروج أن السبب في هذا الضعف لعزم الدوران والقوة الحصانية وراءه استيفاء المعايير البيئية للانبعاثات الكربونية التي تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية.

سيكون محرك الـ V-8 المكون من 8 اسطوانات مستقيمة قادرا على توليد 450 حصانًا و 410 رطل قدم من عزم الدوران في طراز الـ GT و 470 حصانًا و 410 رطل قدم في Mach 1. هذه التغييرات لن تؤثر على محرك فورد إكوبوست الذي يأتي بسعة 2.3 لتر مضمنة وأربعة أسطوانات، والذي ينتج 310 حصانًا و 350 رطلاً من عزم الدوران في الشكل الأساسي أو 330 حصانًا مع حزمة الأداء الاختيارية. كما سيستمر محرك شيلبي جي تي 500 ذات الـ 8 اسطوانات والشاحن الفائق سعة 5.8 ليتر أيضًا بنفس القوة التي تبلغ 760 حصانًا و 625 رطلاً من عزم الدوران.

لم تطرح فورد بشكل رسمي فئات الأسعار المختلفة لفورد موستنج، لكن من المؤكد أنها ستضيف بعض حزم المظهر الجديدة بما في ذلك إصدار Ice White Edition ، وإصدار Stealth Edition ، و California Special المحدث الذي يتوفر الآن مع حزمة أداء GT. تقول شركة فورد إنها ستفتح طلبات شراء موستنج 2022 في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المقرر أن تبدأ في تسليم السيارة موديل 2022 تزامنا مع بداية العام المقبل.

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