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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"للسائقين السرحانين".. فورد تمول بحثا طبيا لاختراع جهاز تنبيه

فورد تمول بحث طبي
فورد تمول بحث طبي

تمول فورد موتورز، بحثا على المخ البشري بالاشتراك مع Uniklinik RWTH Aachen ، في ألمانيا حتى تطور جهاز مدمج في سياراتها يستطيع اكتشاف وقت عدم تركيز السائق على الطريق وتنبيهه.

وفقا لموقع "كار آند بايك" المتخصص في السيارات، يمكن أن تساعد آلية تنبيه السائقين المتعبين أو مشتتي الذهن في وقت مبكر قبل حدوث اصطدام في الحفاظ على سلامة السائقين والركاب وغيرهم من مستخدمي الطريق، حيث أشارت الإحصائيات والدراسات التي أجريت إلى أن إرهاق السائق عامل مساهم في ما يصل إلى 25 % من حوادث الطرق المميتة والخطيرة. كما أظهر استطلاع أن 40 % من السائقين في أوروبا لا يتبعون الممارسة الموصى بها لأخذ استراحة كل ساعتين في الرحلات الطويلة.

من خلال التعاون مع علماء الأعصاب والمخ، تأمل فورد في  تحديد استجابات الدماغ التي تكشف عن مشاكل فقدان التركيز، مع اكتشاف العوامل والتغييرات الجسدية الدالة على عدم الانتباه والتشتت مثل التغيرات في معدل ضربات القلب أو التنفس إذا أصبح فقدان التركيز واضحًا، وبالتالي اختراع وسيلة لتنبيه السائق بالتوقف وأخذ استراحة قبل معاودة السير على الطريق، حفاظا على حياته وحياة الركاب والمشاة.

أصبحت تقنيات مساعدة السائق تقدم مستويات متزايدة من الدعم للسائقين مما يوفر لهم نسبة أعلى من الأمان والراحة، ولكن كل ذلك يكون بلا جدوى في حالة تشتت انتباه السائق أو فقدان تركيزه عن الطريق لذلك يجب عدم الاعتماد كليا على التقنيات المساعدة، و تجري فورد هذا البحث باستخدام رسم خرائط لأنماط الدماغ لردود فعل السائق، يتضمن الاختبار إكمال المشاركين لمحاكاة القيادة أثناء فحص نشاط الدماغ بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

المخ فورد حوادث القلب الرنين المغناطيسي

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