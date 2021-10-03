"هينسي" تضع لمسات ساحرة على فورد F-150 رابتور.. فيديو

اكتسبت شركة هينسي، مكانة كبيرة في مجال تعديل السيارات، حيث استطاعت أن تضع العديد من اللمسات الساحرة لمختلف الإصدارات، وذلك وسط كبار العلامات التجارية والتي تنوعت بين التصميمات المختلفة، ولكن يبدو أن نجمة هذا الموضوع سوف تبهر محبي فئة البيك اب القوية، حيث شملت تعديلات هينسي النسخة فورد F-150 رابتور 2021 صاحبة الأداء المميز.

قدرات فورد F-150 رابتور 2021

وتتمتع الشاحنة فورد F-150 رابتور 2021 بيك اب، بمحرك سداسي الإسطوانات 6 سليندر EcoBoost سعة 3500 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج يستطيع أن ينتج قوة قردها 450 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 691 نيوتن/متر، بينما تسعى شركة هينسي لتعزيز تلك القوة بإمكانيات إضافية تشمل زيادة قوة السيارة إلى 600 حصانا و843 نيوتن/متر من العزم اأاقصى للدوران وهو ما تخطط إليه هينسي.

بينما تتمتع السيارة فورد F-150 رابتور 2021، بتصميم خارجي عملاق يعتمد على مفهوم ثنائي الكابينة رباعي الأبواب، مع مساحة صندوق خلفي متعدد الأغراض والاستخدامات، بالاضافة إلى أقواس نصف دائرية بارزة أعلى منطقة العجلات، والتي تمتعت بنقاشت بارزة وغائرة تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة مدعومة بجنوط معدنية قوية تتمتع باللون الأسود.

كما تأتي الواجهة الأمامية لـ فورد F-150 رابتور 2021 بإطلالة قياسية تعتمد على شبكات متعددة المقاطع، بالإضافة إلى كلمة FORD بارزة تتوسط الشبكة الأمامية، مع مصابيح ذات تصميم هندسي مميز من مقطعين، و3 نقاط مضيئة أسفل غطاء المحرك، وإشارات جانبية في مقدمة الرفارف الأمامية، وعتبات جانية بارزة لسهولة صعود قمرة القيادة ومقصورة السيارة.