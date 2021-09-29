عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

فورد
فورد

اعلنت شركة فورد موتور وشركة SK Innovation الكورية الجنوبية ، عن استعداهما لتخطيط انفاق 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية ، والذى يعتبر أكبر استثمار في تاريخ شركة صناعة السيارات الأميركية.

 

واوضحت شركة فورد فى بيان لها ، ان إنفاق 11.4 مليار دولار ، سيكون فى بناء 3 مصانع للبطاريات، ومصنع تجميع لشاحنات بيك آب كهربائية من الفئة F في ولايتي تينيسي وكنتاكي .

 

واضافت الشركتين فى بيان مشترك :" إن المشروع سيخلق موقعين كبيرين لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات لتشغيلها، ويعمل بهما ما يقرب من 11 ألف عامل. حيث ستنفق شركة فورد 7 مليارات دولار، بينما تنفق شركة SK الشريكة للبطاريات 4.4 مليار دولار، ومن المتوقع إطلاق الإنتاج في عام 2025.

 

واضاف البيان :" تعد هذه المشاريع جزءاً من خطة فورد، التي تأسست عام 1903، لاستثمار 30 مليار دولار في السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، لتصبح لاعباً في سوق تهيمن عليه شركة تسلا. كما يعد تحديا لشركة جنرال موتورز كشركة رائدة في صناعة السيارات التقليدية.

 

وسيشمل مصنع بطاريات توظيف حوالي 2500 عامل ومصنع تجميع يضم 3300 موظف، والذي سينتج نسخة كهربائية من سيارة بيك أب أكبر من فورد من الفئة F، وهي أكثر منتجاتها ربحية.

 

و ستقوم شركة صناعة السيارات وشركة SK ببناء مصنعين للبطاريات يعمل بهما حوالي 5000 عامل .

 

وقالت فورد، إن مصانع البطاريات الثلاثة ستتمتع بالقدرة على إنتاج مصادر الطاقة لأكثر من مليون سيارة كهربائية سنوياً ، كما   إن مصنع ستانتون بولاية تينيسي إف سيريز سيكون أول مصنع تجميع جديد كلياً تبنيه فورد منذ عام 1969.

 

وقال فورد، الحفيد الأكبر لهنري فورد، في بيان: "هذه لحظة تحول حيث ستقود فورد انتقال أميركا إلى السيارات الكهربائية".

 

منذ أن أعلن فارلي عن خططه في مايو لزيادة إنفاق فورد على السيارات الكهربائية بمقدار الثلث، أصبحت الشركة أكثر تفاؤلاً بشأن السرعة التي ستتطور بها سوق السيارات التي تعمل بالبطاريات.

 

وأوضحت الشركة أن المصانع الجديدة، إلى جانب مصنع للبطاريات في جورجيا سيمنح فورد 141 جيجاوات ساعة من إمداد البطاريات، وهو ما يلبي هدف فورد للطلب في أميركا الشمالية في الوقت الحالي، والذي يتمثل في أن تكون 40% من مبيعاتها كهربائية بحلول عام 2030.

شركة فورد فورد سياراتها الكهربائية صناعة السيارات السيارات السيارات الكهربائية جنرال موتورز بيك اب كهربائية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. رسميا ارتفاع أسعار جيتور X95  بالسوق المصرى

يصل لـ20 ألف جنيه.. أوفر برايس على ميتسوبيشي إكسباندر في مصر

شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي إلى أسطولها

18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. تعرف عليها

الميكانيكى بيقولك .. نصائح للحفاظ على إطارات السيارات فى فصل الخريف

تعرف على أحدث سيارات كريستيانو رونالدو فى أسطوله الخيالى.. تفاصيل

شاهد... الإصدار الياباني الجديد من بي إم دبليو X7

سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 موديل 2021

ترشيحاتنا

رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

دعاء تيسير الزواج .. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

البرلمان في انتظار قانون الحكومة حول الإيجار القديم.. تفاصيل

بطريقة بشعة .. مقتل أم وهي تحمي أطفالها من هجمات كلب شرس

دوري أبطال أوروبا.. تقييم محمد صلاح بعد هدفيه في بورتو البرتغالي

مصطفى الفقي : أعداء جمال عبد الناصر كانوا يحترمونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ