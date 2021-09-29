رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

اعلنت شركة فورد موتور وشركة SK Innovation الكورية الجنوبية ، عن استعداهما لتخطيط انفاق 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية ، والذى يعتبر أكبر استثمار في تاريخ شركة صناعة السيارات الأميركية.

واوضحت شركة فورد فى بيان لها ، ان إنفاق 11.4 مليار دولار ، سيكون فى بناء 3 مصانع للبطاريات، ومصنع تجميع لشاحنات بيك آب كهربائية من الفئة F في ولايتي تينيسي وكنتاكي .

واضافت الشركتين فى بيان مشترك :" إن المشروع سيخلق موقعين كبيرين لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات لتشغيلها، ويعمل بهما ما يقرب من 11 ألف عامل. حيث ستنفق شركة فورد 7 مليارات دولار، بينما تنفق شركة SK الشريكة للبطاريات 4.4 مليار دولار، ومن المتوقع إطلاق الإنتاج في عام 2025.

واضاف البيان :" تعد هذه المشاريع جزءاً من خطة فورد، التي تأسست عام 1903، لاستثمار 30 مليار دولار في السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، لتصبح لاعباً في سوق تهيمن عليه شركة تسلا. كما يعد تحديا لشركة جنرال موتورز كشركة رائدة في صناعة السيارات التقليدية.

وسيشمل مصنع بطاريات توظيف حوالي 2500 عامل ومصنع تجميع يضم 3300 موظف، والذي سينتج نسخة كهربائية من سيارة بيك أب أكبر من فورد من الفئة F، وهي أكثر منتجاتها ربحية.

و ستقوم شركة صناعة السيارات وشركة SK ببناء مصنعين للبطاريات يعمل بهما حوالي 5000 عامل .

وقالت فورد، إن مصانع البطاريات الثلاثة ستتمتع بالقدرة على إنتاج مصادر الطاقة لأكثر من مليون سيارة كهربائية سنوياً ، كما إن مصنع ستانتون بولاية تينيسي إف سيريز سيكون أول مصنع تجميع جديد كلياً تبنيه فورد منذ عام 1969.

وقال فورد، الحفيد الأكبر لهنري فورد، في بيان: "هذه لحظة تحول حيث ستقود فورد انتقال أميركا إلى السيارات الكهربائية".

منذ أن أعلن فارلي عن خططه في مايو لزيادة إنفاق فورد على السيارات الكهربائية بمقدار الثلث، أصبحت الشركة أكثر تفاؤلاً بشأن السرعة التي ستتطور بها سوق السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وأوضحت الشركة أن المصانع الجديدة، إلى جانب مصنع للبطاريات في جورجيا سيمنح فورد 141 جيجاوات ساعة من إمداد البطاريات، وهو ما يلبي هدف فورد للطلب في أميركا الشمالية في الوقت الحالي، والذي يتمثل في أن تكون 40% من مبيعاتها كهربائية بحلول عام 2030.