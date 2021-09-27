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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بُصلي كده يا عم عبده.. قصة سيارة فورد ظهرت بفيلم "نوع من النساء"

بُصلي كده يا عم..قصة
بُصلي كده يا عم..قصة سيارة فورد ظهرت بفيلم نوع من النساء

"بصلي كده يا عم عبده بصلي كويس قولي في ايه .. في ايه؟!!" كوميديا من نوع آخر تختلط بها العفوية والكثير من الارتجال الغير مجهز له من ذي قبل، إنها كوميدية الفنان الراحل سمير غانم هذه الموهبة الأسطورية التي لم ولن تتكرر في تاريخ الفن، وضع بصمته الخاصة التي يصعب تقليدها بأي حال من الأحوال، وتنوعت أدواره وتعددت حيث لم نره مطلقًا يكرر شخصية قام بأدائها من قبل، وكان من بين شخصياته هذه دوره في فيلم "نوع من النساء".

فيلم " نوع من النساء "

ودارت أحداث فيلم "نوع من النساء" في إطار كوميدي اجتماعي حيث جسد الفنان سمير غانم لشخصيتين بهذا الفيلم، الأولى لحسني بدوي الذي يرأس أحد العصابات التي تتاجر في المواد الممنوعة ويستورد سيارات من العلامة الإيطالية فيات ويقوم بعمل بعض التغييرات الطفيفة بها وبيعها للمستهلك على إنها سيارات العلامة الألمانية مرسيدس بنز، ثم لقى حتفه بين عشية وضحاها وترك ثروته البالغة مليوني جنيه لزوجته سامية التي قامت بدورها الفنانة ناهد شريف، وهنا جاء دور الشخصية الأخرى للفنان سمير غانم وهو حسين عبد القادر من أكفأ المحامين الشباب في مصر والذي تعهد بملف إرث سامية من زوجها إلى أن وقع في شباك حبها.

فيلم " نوع من النساء "

وتزوج حسين وسامية ولكن كانت دائمًا ما تحارب عيشهما معًا صديقتها كوثر "صفية العمري" لطمعها الشديد في الحصول على ثروة سامية وظلت تلاحقهما من أجل تخريب حياتهما، إلى أن هرب حسين من اثنتيهما ولكنهما ظلا تلاحقانه في جميع أماكن تواجده كل منهما بواسطة سياراتهما حديث العصر آنذاك.

فيلم " نوع من النساء "

وظهرت السيارة الأولى برفقة سامية وكانت انتجتها الشركة الامريكية ذات التاريخ العريق فورد FORD، والتي أسسها الأمريكي هنري فورد في العام 1903، ومنذ تاريخ إنشائها وهي تتخصص في صناعة السيارات الفارهة وتصميم وتطوير أفخم العلامات التجارية الامريكية كـ "لاند روفر، فولفو، جاجوار".

فيلم " نوع من النساء "

وكانت بدأت الشركة الأمريكية في صناعة طراز يعتبر من انجح السيارات الشبابية التي طرحت منذ ستينيات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا، وهو الطراز فورد موستانج FORD MUSTANG، الذي بدأت FORD في طرحه في السوق العالمية للسيارات منذ عام 1964 ويستمر خط إنتاجه حتى اليوم، وتم إصدار هذه السيارة بعدة نسخ منها السيدات التقليدية ذات الأربعة أبواب والنسخة المكشوفة "كابورليه" والنسخة الشبابية ذات المفهوم ثنائي الأبواب القابل للتحويل "كوبيه كابورليه، لذا حققت السيارة FORD MUSTANG أكبر نسب المبيعات لبيعها مليون نسخة منها في غضون عامين فقط من بداية طرحها في السوق العالمية.

فيلم " نوع من النساء "

ورافقت الفنانة ناهد شريف "سامية" السيارة فورد FORD خلال أحداث فيلم "نوع من النساء " من الطراز FORD MUSTANG موديل عام 1967 الذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 294 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات.

فيلم " نوع من النساء "

أما السيارة الأخرى فاستقلتها كوثر وهي تلاحق حسين أينما كان، وكانت الأسطورة الفرنسية وأسد الشوارع المصرية PEUGEOT 504، التي أنتجتها الشركة الفرنسية بيجو PEUGEOT، أهم شركة صناعة سيارات أوروبية تنافس بسوق السيارات العالمي، ودائمًا ما تأخذ طرازاتها شهرة واسعة خاصة في دول محيط الشرق الأوسط نظرًا لتماشيها مع طبيعة الطرق في هذه المنطقة.

فيلم " نوع من النساء "

وكانت تلقب السيارة الفرنسية PEUGEOT 504، هنا في الشوارع المصرية بـ "أسطورة التاكسي" وهي سيارة بدأت بيجو PEUGEOT  في طرحها بداية من العام 1968، وأخذت منذ بدء طرحها شهرة واسعة خاصة هنا في مصر فقد حققت نجاحًا منقطع النظير، نظرًا لارتفاعها الملحوظ عن سطح الأرض لتفادي الصدام بالمرتفعات والمطبات، مما يجعل منها سيارة اعتمادية في المقام الأول.

فيلم " نوع من النساء "

واستمدت السيارة بيجو PEUGEOT 504، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا، وتتسم هذه السيارة بكبر مساحتها الداخلية ورحابتها فتصبح سيارة عائلية مؤهلة للسفر للمسافات الطويلة، ولنجاح هذه السيارة بشكل مبهر في السوق المصرية فهي ما زالت متواجدة في سوق المستعملة حتى اليوم بسعر يتراوح بين 38 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه، ويتوقف سعرها هذا حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم " نوع من النساء "

يُذكر انه كان شارك الفنان الراحل سمير غانم بطولة فيلم نوع من النساء عدد من كبار الفنانين يأتي من بينهم "ناهد شريف، صفية العمري، صلاح نظمي، أحمد بدير، علي الشريف، أحمد الحداد، محمد شوقي، مطاوع عويس"، ومن تأليف مصطفى محرم، وسيناريو وحوار علي سالم، و إخراج حسن الصيفي، وتم عرض فيلم نوع من النساء لأول مرة بدور العرض السينمائية في 17 ديسمبر من العام 1979.

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