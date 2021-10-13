تبدأ من 113 ألف دينار تونسي.. أسعار ومواصفات فورد كوجا موديل 2021

تعتبر سيارة فورد كوجا موديل 2021 واحدة من أكثر السيارات الكروس أوفر الكبيرة التي تمتلك أسهم ومكانة كبيرة، في السوق التونسي، وذلك بسبب إمكانياتها المميزة وتصميمها الحديث بالإضافة لحجمها الكبير الذي يوفر الكثير من الراحة والرفاهية.

تأتي سيارة فورد كوجا موديل 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي، تولد قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيكي.

تأتي سيارة فورد كوجا موديل 2021 بمقعد سائق قابل للتعديل بثماني اتجاهات، إضافة إلى مقعد راكب أمامي قابل للتعديل بأربعة اتجاهات، وتكييف هواء، مقاعد خلفية منزلقة ولوحة شحن لاسلكي للهاتف.

وتتوافر سيارة فورد كوجا موديل 2021 بنظام معلومات وترفيه، مثل شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة، مع نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية ونسخ الهاتف الذكي لأجهزة Apple وAndroid بشكل قياسي.

يحتوي طراز فورد كوجا موديل 2021 على عجلات مقاس 18 بوصة خماسية الأضلاع، ومصد أمامي مع كسوة من الكروم، وجناح خلفي، قضبان سقف فضية، عوادم مزدوجة، ومرايا أبواب كهربائيا وقابلة للطي، كما تشتمل السيارة أيضا على مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية، ومصابيح الضباب الأمامية LED، وأضواء النهار LED ومصابيح LED الخلفية.

كما تضم السيارة نظام تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة مزدوج المنطقة، ونوافذ كهربائية أمامية أو خلفية، تشغيل المحرك بدون مفتاح؛ حيث يتم بدء التشغيل بالضغط، مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي.

أسعار فورد كوجا موديل 2021 تونس:

الفئة الأولى TREND بسعر 113 ألف دينار.

الفئة الثانية TITUNIUM بسعر 147 ألف دينار.