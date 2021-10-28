أسطول سيارات فورد موديل 2021 في تونس |صور

تعتبر سيارات فورد الأمريكية واحدة من أكثر السيارات صاحبة المكانة الكبيرة في الأسواق العربية، و بشكل خاص في السوق التونسي، وذلك بسبب إمكانياتها المميزة وتصميمها الحديث بالإضافة لأحجامها واصدارتها المتنوعة، التي توفر الكثير من الراحة والرفاهية.

1 ـ كوجا

تأتي سيارة فورد كوجا موديل 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي، تولد قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

يحتوي طراز فورد كوجا موديل 2021 على عجلات مقاس 18 بوصة خماسية الأضلاع، ومصد أمامي مع كسوة من الكروم، وجناح خلفي، قضبان سقف فضية، عوادم مزدوجة، ومرايا أبواب كهربائيا وقابلة للطي، كما تشتمل السيارة أيضا على مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية، ومصابيح الضباب الأمامية LED، وأضواء النهار LED ومصابيح LED الخلفية.

سعار فورد كوجا موديل 2021 تونس:

الفئة الأولى TREND بسعر 113 ألف دينار.

الفئة الثانية TITUNIUM بسعر 147 ألف دينار.

فورد كوجا

2 ـ ايكو سبورت

حصلت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، مع 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

دعمت سيارة فورد بمستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، و مرايات جانبية كهربائية، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، بينما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح بين 16 إلى 17 بوصة، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، إلى جانب باقة من وسائل التحكم و الرفاهية من بينها شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة.

يبلغ سعر السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 في تونس 73 ألف دينار.

فورد ايكو

3 ـ فيوجن

تتمتع سيارة فورد فيوجن موديل 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو ديزل، يوفر للسيارة قوة 160 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن متر، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، ينقل القوة للعجلات للأمامية من السيارة، و يساعدها على الوصول الي 100 كم في الساعة في 7.3 ثانية مع سرعة قصوى للسيارة 218 كم في الساعة.

تتوافر سيارة فورد فيوجن موديل 2021 بعجلات قياس 18 بوصة وتتوفر بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل 7 إيرباج وفرامل ABS وEBD وESP للتحكم في ثبات السيارة ومساعد الطرق الصاعدة HLA والتحذير من مغادرة المسار وحساسات للركن في الأمام والخلف وكاميرا في الخلف والتحكم في الجر ورصد الضغط في إطارات السيارة.

يبلغ سعر فورد فيوجن موديل 2021 في تونس 102 ألف دينار تونسي.

فورد فيوجن

4 ـ فوكس

تم تزويد فورد فوكاس موديل 2021 ، والتي تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى السيارة فورد فوكاس موديل 2021 ، بتجهيزات خارجية ، من ضمنها مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكي، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ، وكاميرا خلفية ، مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين .

تبدأ أسعار فورد فوكس موديل 2021 في تونس من 85 ألف دينار.