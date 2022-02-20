بلون برتقالي خاطف للأنظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور

استطاعت العدسات التجسسية أن ترصد بعض الصور للسيارة رولز رويس فانتوم 2023، والتي تعد واحدة من أفخم الطرازات حول العالم، حيث تحمل تصميم خارجي يتمتع بالرفاهية مع تجهيزات داخلية على أحدث التقنيات الفنية.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور

ولكن يبدو أن النسخة رولز رويس فانتوم 2023 سوف تحصل على عدة ترقيات جديدة، وذلك بعد أن ظهرت بتمويهات خارجية وخاصة للناحية الأمامية والخلفية من السيارة، وعلى الرغم من ذلك فعند الفحص الدقيق سوف نجد احتمالية لوجود رسومات المصابيح الأمامية المعاد تصميمها مع خط إغلاق إضافي بالشبكة الأمامية.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور

بينما جاءت المصدات الأمامية والخلفية بشكل يتطابق إلى حد كبير مع النسخة القياسية الحالية، مع ارتكازها على جنوط رياضية باللون الاسود اللامع، بعدد 7 ضلاع مع تصميم النجمة، بالاضافة إلى طلاء خارجي مميز باللون البرتقالي وهو خيار ضمن خيارات متعدد من رولز رويس لاختيار درجة الطلاء.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور

ومن المفترض أن تتبني رولز رويس استراتيجية العمل بالطاقة الكهربائية مع حلول 2030، وذلك لامعظم الاصدارات الخصاة بالعائلة العريقة، ولكن تظهر هذه السيارة بأنابيب عادم قياسية، مما يتوقع البعض تزويدها بمحرك V12 تيربو بسعة 2750 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 563 حصانا، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، مثل القدرات الفنية الخاصة بالاصدارات القايسية الحالية.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور

وبالطبع سوف تضم النسخة رولز رويس فانتوم 2023 مقاعد داخلية تتمتع بالفخامة المعهودة، مع انظمة صوت وترفيه، وشاشات لعرض الوسائط المتعددة سواء للمقاعد الامامية أو الخلفية بطريقة منفردة، وثلاجة مشروبات، مع حزمة من عناصر الرفاهية، وانظمة الحماية عالية الاداء.