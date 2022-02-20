عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلون برتقالي خاطف للأنظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور

بلون برتقالي خاطف
بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم

استطاعت العدسات التجسسية أن ترصد بعض الصور للسيارة رولز رويس فانتوم 2023، والتي تعد واحدة من أفخم الطرازات حول العالم، حيث تحمل تصميم خارجي يتمتع بالرفاهية مع تجهيزات داخلية على أحدث التقنيات الفنية.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور 

ولكن يبدو أن النسخة رولز رويس فانتوم 2023 سوف تحصل على عدة ترقيات جديدة، وذلك بعد أن ظهرت بتمويهات خارجية وخاصة للناحية الأمامية والخلفية من السيارة، وعلى الرغم من ذلك فعند الفحص الدقيق سوف نجد احتمالية لوجود رسومات المصابيح الأمامية المعاد تصميمها مع خط إغلاق إضافي بالشبكة الأمامية.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور 

بينما جاءت المصدات الأمامية والخلفية بشكل يتطابق إلى حد كبير مع النسخة القياسية الحالية، مع ارتكازها على جنوط رياضية باللون الاسود اللامع، بعدد 7 ضلاع مع تصميم النجمة، بالاضافة إلى طلاء خارجي مميز باللون البرتقالي وهو خيار ضمن خيارات متعدد من رولز رويس لاختيار درجة الطلاء.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور 

ومن المفترض أن تتبني رولز رويس استراتيجية العمل بالطاقة الكهربائية مع حلول 2030، وذلك لامعظم الاصدارات الخصاة بالعائلة العريقة، ولكن تظهر هذه السيارة بأنابيب عادم قياسية، مما يتوقع البعض تزويدها بمحرك V12 تيربو بسعة 2750 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 563 حصانا، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، مثل القدرات الفنية الخاصة بالاصدارات القايسية الحالية.

بلون برتقالي خاطف للانظار .. ظهور مميز لـ رولز رويس فانتوم المحسنة 2023 |صور 

وبالطبع سوف تضم النسخة رولز رويس فانتوم 2023 مقاعد داخلية تتمتع بالفخامة المعهودة، مع انظمة صوت وترفيه، وشاشات لعرض الوسائط المتعددة سواء للمقاعد الامامية أو الخلفية بطريقة منفردة، وثلاجة مشروبات، مع حزمة من عناصر الرفاهية، وانظمة الحماية عالية الاداء.

فانتوم تقنية الفيديو فانتوم 2023 النسخة رولز رويس فانتوم 2023 لون برتقالي خاطف للانظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

ترشيحاتنا

بريطانيا.. جونسون يعلن عن خطة لإلغاء عزل كورونا: المصابون سيتجولون بحرية

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد والقنوات الناقلة

في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

اليوم.. آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

الاتحاد الأوروبي يحذر من "أحداث مدبرة" للتصعيد العسكري في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ