شادي محمد : تعادل الزمالك أمام ساجرادا بطعم الخسارة

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بطعم الهزيمة.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" نادي الزمالك ظهر بشكل جيد تحديدا فى الشوط الثاني أمام ساجرادا ولكن التعادل بطعم الهزيمة".

وأضاف:" الزمالك كان يحتاج الفوز اليوم أمام ساجرادا من أجل العودة من جديد للمجموعة والمنافسة على الصدارة ولكن بالطبع تعادل ليس فى مصلحة الفريق".

وكان التعادل السلبي سيطر على مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.