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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضري برازق هشة على الطريقة الشامية

طريقة عمل برازق
طريقة عمل برازق

يقدم الشيف ابو جوليا طريقة تحضير برازق هشة على الطريقة الشامية

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حلوى جديدة .. طريقة عمل أم على بالمارشميللو

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أحلى من الجاهز.. طريقة عمل طاجن سى فود بالكريمة

المقادير :


500 غ (½3 كوب) طحين أصفر + كمية اضافية للنثر
250 غ (1 كوب) سمنة باردة
100 غ (½ كوب) سكر
3 ملعقة طعام قطر
300 غ (2 كوب) سمسم
125 مل (1 كوب) ماء + 1 ملعقة طعام
1 ملعقة صغيرة خميرة جافة


طريقة التحضير :


نخلط في وعاء نصف كمية السكر مع ال 125 مل (1 كوب) ماء و الخميرة الجافة و نصف كمية القطر و نحرك حتى ذوبان السكر.
في وعاء كبير، نخلط الطحين مع بقية السكر و نصنع حفرة في الوسط، ثم نسكب فيها السمنة ونخلط جيداً.
نضيف مزيج الماء مع التحريك السريع بدون دعك.
ننثر بعض الطحين على صينية فرن و نضع العجينة فيها و نغطيها بورق نايلون غذائي و نضعها في البراد لمدة 1 ساعة.
نخلط السمسم مع ما تبقى من القطر و ملعقة طعام ماء و نحرك جيداً و نضع المزيج على سطح العمل، و نضع الفستق أيضاً على سطح العمل.
نأخذ مقدار 5 ملاعق طعام من العجينة ثم نبرمها بمساعدة القليل من الطحين بشكل اسطواني و نقطعها الى قطع صغيرة بمقدار ½ ملعقة طعام.
نغمس قطع العجين بالفستق على الوجه الأول و نغمس الوجه الثاني بالسمسم مع الضغط عليها و تدويرها حتى تصبح دائرية الشكل، ثم ننقل قطع البرازق الى صينية فرن بحيث يكون وجه السمسم نحو الأعلى. نكرر العملية حتى تنتهي العجينة.
نصع البرازق في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 150 مئوية لمدة 10 دقائق

طريقة التحضير الفستق طاجن سى فود بالكريمة طاجن سي فود السمن العجينة الضغط كوب ماء

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