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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهال عنبر: "اللي يمشيلك خطوة.. بلاش تمشيله بلاد عشان بيتعوج"

نهال عنبر
نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلقت نهال عنبر علي الصورة قائلة: "اللي يمشيلك خطوة امشي له خطوة زيها.. وبلاش تمشي له بلاد علشان المبالغة بتعوجهم".

 

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "أنا عاملة دور جديد خالص عمري ما عملته، وهو عبارة عن سيدة تعيش على طبيعتها وعصبية وشعنونة ولكن في نفس الوقت طيبة جداً".

وأضافت “عنبر،” في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "وظاهرة بدور إني سيدة بتحب ابنها وعيزاله الصح دايماً، وهذه السيدة على قدها مادياً ولكن ذكية جداً وبتحلم لابنها كل الخير، ودي الأم المصرية الأصيلة".

ونوهت الفنانة إلى أنه تم تصوير المسلسل في حي الأسمرات، معقبة: "الحي جميل جداً وأنا محستش إني متضايقة وأنا بصور فيه، مكان فيه كل حاجة، ومنظم ونظيف، والشقق جميلة وحلوة أوي".

وعقبت نهال عنبر: "أنا مش بقول الكلام ده كدعاية وكده، لأ ده الحقيقي والله، ووجودنا في المكان وعلى أرض الواقع في الحي نفسه، كان شيئا مهما جداً".

وأردفت الفنانة: "إن شاء الله دور هيعجب الناس يا رب، أنا عملت على قد ما أقدر وربنا يقدرني، المسلسل كله بشخصياته مهمة وقوية وليست هامشية".

نهال عنبر التواصل الاجتماعي انستجرام مصر الفن مصري

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