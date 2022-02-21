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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتهموها بالسحر والشعوذة.. القصة الكاملة لأزمات زوجه محمد الريفي وعائلته

محمد الريفي ووالدته
محمد الريفي ووالدته

يبدو ان الازمات اصبحت تلاحق المطرب المغربي محمد الريفي وذلك بعد إصابته بمرض مجهول ؛ خرج ليواجه ازمه ومشكلات بين افراد عائلته وزوجته .


محمد الريفي يطالب بالعفو من والدته :

انتشر مقطع فيديو للفنان المغربي محمد الريفي ؛ وهو حالة صعبة للغاية ؛ حيث كان يصرخ ويبكي  بصوت عال  قائلا: أمي يا ربي أمي.

وكان سبب  الصراخ والبكاء هو وجود خلافات بينه وبين والدته ومقاطعتها له وعدم التواصل معه، وغضبها عليه.

وأوضح محمد الريفي تفاصيل أزمة مقاطعة والدته له، وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن أشقاءه منعوه من التعامل مع والدته، وهم الذين أحالوا علاقتهما إلى ما آلت إليه من قطيعة.

ولكن خرجت والدة محمد الريفي عن صمتها في تصريحات سابقة، ونفت ما قاله محمد الريفي، مشيرةً إلى أن السبب يكمن في عدم رضاها عن زواج محمد الريفي وإرادتها في عدم رؤيته وزوجته أيضًا، قائلةً: والله عمري ما هرضى عليك.

 

محمد الريفي يتعرض لازمة صحية :

 

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة للفنان محمد الريفي بعد تعرضه الى أزمة صحية.

دعم رشيد الوالي زميله محمد الريفي  حسابه الرسمي بموقع “ إنستجرام "  ،قائلا :”استمعت إلى صرخة الفنان محمد الريفي المؤلمة، هو المرض و الذي لا يعرف صديق و لا يفرق بين كبير و صغير”.

وأضاف : أعبر لك أخي محمد الريفي  على تعاطفي و دعائي لك بالشفاء، فأنت محبوب وعفوي و شاب و مميز و تستحق كل خير. هي محنة ستمر وسوف تشفى بإذن الله”.

وتابع  رسالته لـ محمد الريفي :” دعواتنا لك بالشفاء أنا و أسرتي و شكرا للجهات التي استمعت و اتصلت و تقوم بالواجب لإبن البلد، اللهم اشف أخونا محمد لا شفاء إلا شفاؤك، أما الخوف الذي تشعر به فيقربك أكثر من الله، و لن يتخلى عنك”.

وأختتم رسالته : “وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ”.

محمد الريفي يصاب بمرض مجهول:

 

وقام الفنان المغربي محمد الريفي بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية وهو في حالة بكاء شديدة بسبب تألمه من المرض.

وناشد الريفي  المسئولين بسبب عدم قدرته على تحمل الوجع، ثم  قام بعدها بحذف الفيديو.

بعد ذلك قامت زوجته بنشر تغريدة عبر تويتر كتبت فيها  «أعتذر من الجميع لم أتمكن من الردّ على رسائلكم الكثيرة، زوجي حاليا يعيش في فترة صعبة جداً على المستويين النفسي والصحي، ما خلينا أطباء في العالم ما رحنا لها لمعاينته، إن شاء الله يرجع كما حالته السابقة، وترجع لنا ولحياتنا الضحكة»، وطلبت من الجميع الدعاء له.

ويعاني محمد الريفي  من مرض مجهول لا يعرف سببه، رغم سفره  إلى إيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الخمس الماضية، إلا أن الأطباء فشلوا في تشخيص المرض الذي يظهر بشكل ما على كونه مرض تسمم في جسده مستمر.


شقيق محمد الريفي يتهم زوجته شقيقه بالسحر والشعوذة:

 

بعد أن اتهمها  أخوه بالسحر والشعوذة، خرج الفنان المغربي، محمد الريفي، ورد على أخيه أحمد الريفي الذي اتهم زوجته بالسحر والشعوذة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام .


وقال الريفي، في تدوينة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على الأنستغرام : "حسبي الله ونعم والوكيل في كل شخص من قريب يحاول تشويه صورة زوجتي المحترمة المصونة لي وقفات معايا كل هذه السنين ومزال واقفة معايا وفي المحنة المرضية ديالي ماتخلاتش عليا جميلك فوق راسي وقفتي معايا بحال الرجال بكيتي وسهرتي وتكرفستي الوحيده لي مابعتنيش."

وتابع :"أنتوما بغيتوني نبيعها هادشي يرضي الله ؟ جا الوقت نرد ليك إعتبارك قدام الله وقدام الناس والله کنکتب هادشي كنبكي بالآلام کنموووت مرحمتونيش بغيتو تقتلوني حرااام علیکم".


وكان أخ الريفي، أحمد الريفي، قد اتهم زوجة اخيه، بأنها هي السبب بمرض محمد وأنها تقوم بأعمال السحر والشعوذة، كما أكد أن عائلته غير راضية عن زواجهما.

إعتزال محمد الريفي وتراجعه :

 

أعلن الفنان المغربي محمد الريفي، حامل لقب "اكس فاكتور"، أعتزاله الغناء بشكل رسمي، وذلك نتيجة ما يتعرض له من ضغوطات فينة وإعلامية، ولكن بعدها ت راجع عن هذا القرار، حيث توجّه الى جمهوره ومحبيه عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الريفي: "أشكركم على دعمكم وحبكم لي، تعلمون أنني وفي لحظة غضب نطقت بكلمة اعتزال الفن، فالسبب الأول هو الضغوطات التي أواجهها ومنذ عودتي من لبنان، من طرف الشركة المغربية التي كلفت بإدارة أعمالي من سهرات وكل ما هو فني ببلدي المغرب، أما السبب الثاني هو تساؤل الجمهور الدائم عن جديد محمد الريفي، وسبب غيابه عن معظم المهرجانات الأخيرة.. موعدكم قريباً مع أغنيتي الجديدة "ورقة وقلم" أتمنى أن تنال إعجابكم.

 

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