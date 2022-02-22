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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الأوكرانية تستعد للغزو الروسي عبر هذه الإجراءات

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأوكرانية نقلت تقنيات أمنية هامة والقيادة العسكرية خارج العاصمة كييف تحسبا لهجوم روسي.

وكانت أفادت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن حثت الرئيس الأوكراني على التوجه نحو مدينة لفيف غربي أوكرانيا حفاظا على سلامته.

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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

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الولايات المتحدة تطالب رئيس أوكرانيا بالتوجه إلى مدينة لفيف

وطالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من كل دبلوماسييها الانسحاب من أوكرانيا إلى بولندا على الفور.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الروسي باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، اطلع الرئيس الأوكراني على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك خطتها لإصدار عقوبات.

وأكد الرئيس الأمريكي مجددًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بخطوة ثابتة مع حلفائها وشركائها، على العدوان الروسي على أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

الرئيس الأمريكي الجيش الروسى جو بايدن الولايات المتحدة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى لوجانسك ودونيتسك

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