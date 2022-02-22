الحكومة الأوكرانية تستعد للغزو الروسي عبر هذه الإجراءات

أفادت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأوكرانية نقلت تقنيات أمنية هامة والقيادة العسكرية خارج العاصمة كييف تحسبا لهجوم روسي.

وكانت أفادت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن حثت الرئيس الأوكراني على التوجه نحو مدينة لفيف غربي أوكرانيا حفاظا على سلامته.

وطالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من كل دبلوماسييها الانسحاب من أوكرانيا إلى بولندا على الفور.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الروسي باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، اطلع الرئيس الأوكراني على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك خطتها لإصدار عقوبات.

وأكد الرئيس الأمريكي مجددًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بخطوة ثابتة مع حلفائها وشركائها، على العدوان الروسي على أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.